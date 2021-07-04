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傳上海復星專案處理台灣買疫苗　陳時中：有結果會報告　

▲針對鴻海創辦人郭台銘及台積電採購BNT疫苗進度，中央流行疫情指揮中心指揮中心陳時中表示「有消息、有結果就會跟大家報告」。（圖／資料照，總統府提供）
▲針對鴻海創辦人郭台銘及台積電採購BNT疫苗進度，中央流行疫情指揮中心指揮中心陳時中表示「有消息、有結果就會跟大家報告」。（圖／資料照，總統府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-04 15:43:34

針對鴻海創辦人郭台銘所屬的永齡基金會及台積電將分別採購500萬劑BNT疫苗，目前傳出已與BNT代理商上海復星醫藥達成初步協議，更有消息指稱上海復星還為此成立專案小組，但對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日僅表示：「有消息、有結果就會跟大家報告。」

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根據《路透社》報導，郭台銘、台積電與上海復星醫藥集團已達初步協議，分別採購500萬劑BNT疫苗，但協議中沒有具體指出疫苗交貨日期，因全球疫苗仍供應吃緊；而且這還不是最終合約，完成交易估計還要一段時間。

不過，對於此消息，郭台銘辦公室今日上午發布聲明表示，若大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了。

對於傳出上海復星成立專案小組，處理郭台銘、台積電採購BNT疫苗，陳時中今日在指揮中記者會上僅說「有消息、有結果就會跟大家報告。」

▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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