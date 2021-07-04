傳上海復星專案處理台灣買疫苗 陳時中：有結果會報告
針對鴻海創辦人郭台銘所屬的永齡基金會及台積電將分別採購500萬劑BNT疫苗，目前傳出已與BNT代理商上海復星醫藥達成初步協議，更有消息指稱上海復星還為此成立專案小組，但對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日僅表示：「有消息、有結果就會跟大家報告。」
記者顏真真/台北報導
2021-07-04 15:43:34
根據《路透社》報導，郭台銘、台積電與上海復星醫藥集團已達初步協議，分別採購500萬劑BNT疫苗，但協議中沒有具體指出疫苗交貨日期，因全球疫苗仍供應吃緊；而且這還不是最終合約，完成交易估計還要一段時間。
不過，對於此消息，郭台銘辦公室今日上午發布聲明表示，若大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了。
對於傳出上海復星成立專案小組，處理郭台銘、台積電採購BNT疫苗，陳時中今日在指揮中記者會上僅說「有消息、有結果就會跟大家報告。」
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