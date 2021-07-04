夜市微解封未失控 陳時中要求每2.25平方公尺僅能納1人
針對近來有些夜市重啟，人流也明顯增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，人流是有增加但未失控，而且在三級警戒內，指揮中心只規定禁止餐飲內用或邊走邊吃，並沒有要求夜市關閉，只是僅能提供外帶外送，他並再次呼籲市場及夜市要遵守相關管制措施，包括應進行容留人數量管控，每人至少需1.5公尺的社區距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納1人。
記者顏真真/台北報導
2021-07-04 15:23:27
陳時中說，有些夜市微重啟後，根據人流車流來看，這禮拜比上禮拜增加3%至5%，有1、2個市場增加7%至8%，人流有稍微增加，但也沒有到失控的地步。不過，指揮中心還是要呼籲在三級警戒期間，市場、夜市應該要減少出入口、確實執行實聯制措施，鼓勵導入智能化人流管制及身分證尾數分流管制。
此外，他表示市場、夜市應進行容留人數總量管控，每人至少需1.5公尺社交距離，若依據面積控制入場總人數，就是2.25平方公尺面積，只能容納1人。
此外，人潮易聚集的排隊熱區，應貼上膠條拉出社交距離，並強制採取人車分流，核心營業時間禁止車輛入內。但指揮中心仍提醒，民眾應減少出入市場及夜市，前往時一次採買充足，並應減少不必要的逗留時間。
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