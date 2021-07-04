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夜市微解封未失控　陳時中要求每2.25平方公尺僅能納1人

▲針對近來有些夜市微解封，指揮中心指揮官陳時表示人流有增加未失控，要求遵守五大管制措施，包括應進行容留人數量管控，每人至少需1.5公尺的社區距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納1人。（示意圖／讀者提供）
▲針對近來有些夜市微解封，指揮中心指揮官陳時表示人流有增加未失控，要求遵守五大管制措施，包括應進行容留人數量管控，每人至少需1.5公尺的社區距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納1人。（示意圖／讀者提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-04 15:23:27

針對近來有些夜市重啟，人流也明顯增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，人流是有增加但未失控，而且在三級警戒內，指揮中心只規定禁止餐飲內用或邊走邊吃，並沒有要求夜市關閉，只是僅能提供外帶外送，他並再次呼籲市場及夜市要遵守相關管制措施，包括應進行容留人數量管控，每人至少需1.5公尺的社區距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納1人。

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▲中央流行疫情指揮中心提醒市場、夜市遵守相關人流管制措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心提醒市場、夜市遵守相關人流管制措施。（圖／指揮中心提供）
陳時中說，有些夜市微重啟後，根據人流車流來看，這禮拜比上禮拜增加3%至5%，有1、2個市場增加7%至8%，人流有稍微增加，但也沒有到失控的地步。不過，指揮中心還是要呼籲在三級警戒期間，市場、夜市應該要減少出入口、確實執行實聯制措施，鼓勵導入智能化人流管制及身分證尾數分流管制。

此外，他表示市場、夜市應進行容留人數總量管控，每人至少需1.5公尺社交距離，若依據面積控制入場總人數，就是2.25平方公尺面積，只能容納1人。

此外，人潮易聚集的排隊熱區，應貼上膠條拉出社交距離，並強制採取人車分流，核心營業時間禁止車輛入內。但指揮中心仍提醒，民眾應減少出入市場及夜市，前往時一次採買充足，並應減少不必要的逗留時間。

▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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