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疫苗接種登記預約4步驟　到超商、藥局及衛生所也可預約

▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約系統啟動條件及流程。（圖／資料照，屏東縣政府提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約系統啟動條件及流程。（圖／資料照，屏東縣政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-06 11:08:52｜2021-07-06 12:26:45

國內新冠肺炎本土疫情嚴峻，民眾搶打疫苗，行政院政務委員唐鳳今（6）日在中央流行疫情指揮中心全國防疫會後記者會上表示，只要疫苗開放到第九及第十類施打，「疫苗施打意願登記與預約系統」就會啟動，而且不只開放線上預約，也可持健保卡到口罩預購系統合作的實體通路包括超商、藥局及衛生所插卡預約，選擇希望打的地點及時段，而目前金門、馬祖及澎湖已符合啟動條件，今日上午10時起至明日下午5時已開放登記，展開試辦計畫。

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唐鳳說明，疫苗施打意願登記與預約共有4步驟。首先是意願登記，而1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，接下來預約接種，最後接種疫苗。其中意願登記部分，必須前往1922.gov.tw的網站進行登記，並輸入資料，包括身分證或居留證號碼、健保卡號、手機號碼、希望接種的行政區（沒有分成在籍或不在籍）與希望接種的疫苗種類（可勾選，且隨時回去編輯與取消）。

▲疫苗預約登記方式。（圖/指揮中心提供）
▲疫苗預約登記方式。（圖/指揮中心提供）
每周三下午五點會收單統計（但網站會持續提供登記），並視下周疫苗到貨狀況來設置施打站與接受預約，他強調，有預約到的都可以打得到，沒有先來後到的狀況，請大家放心。

唐鳳也針對1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾做出說明，他說有預約資格的人會收到簡訊，「您已經符合資格，請選擇想要接種的時段與地點」可至1922.gov.tw或健保快易通選擇時段與地點。

沒有網站讀卡機或健保快易通也沒有關係，比照口罩實名制有合作的超商與藥局，可採實體預約，持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，就可以選擇施打的地點與時段。

▲疫苗接種平台預約方式。（圖/指揮中心提供）
▲疫苗接種平台預約方式。（圖/指揮中心提供）
至於如何更改預約接種，唐鳳指出，可在預約期透過1922.gov.tw網站或健保快易通，修改接種地點或時間，如果預約當日錯過預約時段，預約接種當日現場時段都可施打，但若預約當日未到場，就要等下一輪開放預約時間重新預約，就得再等14天。

由於日前金馬澎已經開放到第九、第十類，因此金馬澎也開始試辦這個預約登記的計畫，只要是戶籍或居住地在金馬澎且為第九、第十類對象，登記時間為7/6上午10點到7/7下午5點（收單）、開放預約為7/8上午10點到7/9下午5點（選擇地點時段）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.36%79.64%
2021-07-04-2021-07-07
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