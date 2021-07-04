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72歲「婚紗女王」凍齡顏值噴仙氣　鮮肉嫩模陪跑生日趴

▲Vera Wang凍齡現身生日派對。（圖／Vera Wang IG）
▲Vera Wang凍齡現身生日派對。（圖／Vera Wang IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-04 14:07:18｜2021-07-04 14:16:03

婚紗女王、美籍華裔設計師Vera Wang（王薇薇）因同名品牌婚紗打響名聲，日前她喜迎72歲生日，身價破7億美元（約新台幣195億元）的她，生日派對引發關注，從Vera Wang在IG上曝光的慶生照中可以看到，Vera Wang除了身材依舊纖細、火辣之外，凍齡的顏值也令人驚豔，簡直就是超級美魔女！

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Vera Wang臉蛋、身材保養得宜，只見她以一襲亮黃色的禮服出席生日派對，高貴的飾品襯托氣質，臉上光滑、緊緻的肌膚，搭配燦爛的笑容，頗有少女感，骨感的身材也看不到任何贅肉，美背一覽無遺，完全看不出來已經是阿嬤級的年紀，身旁還有許多壯碩的嫩模擁簇，讓人相當羨慕。

▲Vera
▲Vera Wang（中）身旁有許多壯碩的嫩模作陪。（圖／Vera Wang IG）
事實上，Vera Wang從小就開始學習溜冰，雖然沒有如願參加奧運，不過也在因緣際會下，開始接觸時尚圈、奢侈品產業，從時裝編輯到設計總監，最後成立屬於自己的婚紗品牌，在世界各國打開知名度，也成為明星、名媛結婚時的婚紗首選。（編輯：侯家瑜）

▲Vera
▲Vera Wang身價破7億美元。（圖／Vera Wang IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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