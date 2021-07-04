72歲「婚紗女王」凍齡顏值噴仙氣 鮮肉嫩模陪跑生日趴
婚紗女王、美籍華裔設計師Vera Wang（王薇薇）因同名品牌婚紗打響名聲，日前她喜迎72歲生日，身價破7億美元（約新台幣195億元）的她，生日派對引發關注，從Vera Wang在IG上曝光的慶生照中可以看到，Vera Wang除了身材依舊纖細、火辣之外，凍齡的顏值也令人驚豔，簡直就是超級美魔女！
娛樂中心/綜合報導
2021-07-04 14:07:18｜2021-07-04 14:16:03
Vera Wang臉蛋、身材保養得宜，只見她以一襲亮黃色的禮服出席生日派對，高貴的飾品襯托氣質，臉上光滑、緊緻的肌膚，搭配燦爛的笑容，頗有少女感，骨感的身材也看不到任何贅肉，美背一覽無遺，完全看不出來已經是阿嬤級的年紀，身旁還有許多壯碩的嫩模擁簇，讓人相當羨慕。
事實上，Vera Wang從小就開始學習溜冰，雖然沒有如願參加奧運，不過也在因緣際會下，開始接觸時尚圈、奢侈品產業，從時裝編輯到設計總監，最後成立屬於自己的婚紗品牌，在世界各國打開知名度，也成為明星、名媛結婚時的婚紗首選。（編輯：侯家瑜）
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