爆料不實 高市農業局指匡列人員均在肉品市場工作多年
針對媒體報導鳳山肉品市場旗山分場疫苗施打造冊問題，高市府副秘書長郭添貴與農業局局長張清榮今(4)日上午立即前往鳳山肉品市場，瞭解市場造冊情形。經查旗山肉品第二波造冊人員僅89人，實際施打70餘人，與爆料指稱有百多人，明顯不符。張清榮強調，該事件屬爆料不實且這次匡列人員都是在肉品市場工作多年的人員。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-04 14:23:00｜2021-07-04 14:25:23
高雄市計有15家果菜、肉品、花卉、家禽批發市場、屠宰場等，農業局為防堵北農群聚延伸至高雄市特別針對承銷商、販運商、市場工作人員、批發商與北農接觸的貨運行、合作社司機，以及農會承辦運銷人員等施打疫苗，並採3圈匡列可能接觸者，總計造冊接種疫苗7200人，已完成施打疫苗5504人，整體施打率7成6。
根據爆料者提出三種有問題的業者，經鳳山農會總幹事潘建仲查證，其中屠宰場工作人員5人，蔥油餅業者係旗山肉品市場分切場十年剝骨的師傅。豬肉攤及早餐店業者均為電宰線工作人員。屠宰線工作皆是清晨工作，白天兼職並非此次造冊重點。
張清榮表示，將會針對高雄市所有肉品批發市場造冊情形，進行清查。強調這次事件與好心肝不同，只是造冊名單認定問題，無特權接種，市府一定會加強造冊清查，毋枉毋縱，若有不實，將依傳染病防治法處以罰鍰，若查有不法，將移送法辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。