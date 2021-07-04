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爆料不實　高市農業局指匡列人員均在肉品市場工作多年

▲高市府副秘書長郭添貴與農業局長張清榮今天前往鳳山肉品市場了解造冊情形，發現該事件屬爆料不實。（圖／高市府提供）
▲高市府副秘書長郭添貴與農業局長張清榮今天前往鳳山肉品市場了解造冊情形，發現該事件屬爆料不實。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-04 14:23:00｜2021-07-04 14:25:23

針對媒體報導鳳山肉品市場旗山分場疫苗施打造冊問題，高市府副秘書長郭添貴與農業局局長張清榮今(4)日上午立即前往鳳山肉品市場，瞭解市場造冊情形。經查旗山肉品第二波造冊人員僅89人，實際施打70餘人，與爆料指稱有百多人，明顯不符。張清榮強調，該事件屬爆料不實且這次匡列人員都是在肉品市場工作多年的人員。

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高雄市計有15家果菜、肉品、花卉、家禽批發市場、屠宰場等，農業局為防堵北農群聚延伸至高雄市特別針對承銷商、販運商、市場工作人員、批發商與北農接觸的貨運行、合作社司機，以及農會承辦運銷人員等施打疫苗，並採3圈匡列可能接觸者，總計造冊接種疫苗7200人，已完成施打疫苗5504人，整體施打率7成6。

根據爆料者提出三種有問題的業者，經鳳山農會總幹事潘建仲查證，其中屠宰場工作人員5人，蔥油餅業者係旗山肉品市場分切場十年剝骨的師傅。豬肉攤及早餐店業者均為電宰線工作人員。屠宰線工作皆是清晨工作，白天兼職並非此次造冊重點。

張清榮表示，將會針對高雄市所有肉品批發市場造冊情形，進行清查。強調這次事件與好心肝不同，只是造冊名單認定問題，無特權接種，市府一定會加強造冊清查，毋枉毋縱，若有不實，將依傳染病防治法處以罰鍰，若查有不法，將移送法辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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