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中市稽查市場防疫　攤商未戴口罩直接開罰

▲中市府加強稽查市場防疫(圖／經發局提供2021.7.4)
▲中市府加強稽查市場防疫(圖／經發局提供2021.7.4)

記者張紋華/台中報導

2021-07-04 15:07:54

台中市日前新增2例本土確診個案，皆有傳統市場足跡。為防止市場假日群聚，台中市政府經發局利用本周末二日，前往東區新民街、大智北路、八德街等攤販聚集路段，及西屯區水湳市場內與外攤區辦理稽查宣導。經過二日稽查，發現仍有3名攤商未佩戴好口罩，現場立即依違反傳染病防治法規定，各處3000元罰鍰。

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經發局長張峯源表示，台中連續6天「嘉玲」後，7月2日新增2例本土確診個案，足跡皆出現於東區十甲旺市場。經發局獲報後，隨即通知該市場自7月2日起停業3天並進行清消作業，待全場消毒並檢具消毒報告經市府同意後，才能復業。因傳統市場出現確診足跡，代表疫情隨時有變化，民眾不能存有僥倖心態。

張峯源指出，此次稽查也加強宣導餐飲禁內用、市場分流運動、落實實名(聯)制、環境清潔消毒、維持社交距離等防疫工作，請攤商及民眾做好防疫及分流措施，避免人潮聚集。這次稽查仍發現有攤商未依規定佩戴好口罩，市府也不再勸導，直接開罰。

經發局提醒，國內本土疫情雖逐漸趨緩，但防疫仍不能鬆懈，民眾進入市場還是要做好防疫工作，並鼓勵民眾自主分流，多利用線上採買生鮮，減少群聚，降低疫情擴散風險。

近來假日期間傳統市場湧現採買人潮，民眾易疏忽防疫及維持社交距離，恐提高感染風險，尤其北部傳統市場仍有群聚感染事件，請民眾勿掉以輕心。市府將持續加強查核及宣導，請業者、市民務必配合市府防疫作為，在防疫關鍵時刻，共同防堵疫情。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
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夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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