中市稽查市場防疫　攤商未戴口罩直接開罰

台中市日前新增2例本土確診個案，皆有傳統市場足跡。為防止市場假日群聚，台中市政府經發局利用本周末二日，前往東區新民街、大智北路、八德街等攤販聚集路段，及西屯區水湳市場內與外攤區辦理稽查宣導。經過二日稽查，發現仍有3名攤商未佩戴好口罩，現場立即依違反傳染病防治法規定，各處3000元罰鍰。

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經發局長張峯源表示，台中連續6天「嘉玲」後，7月2日新增2例本土確診個案，足跡皆出現於東區十甲旺市場。經發局獲報後，隨即通知該市場自7月2日起停業3天並進行清消作業，待全場消毒並檢具消毒報告經市府同意後，才能復業。因傳統市場出現確診足跡，代表疫情隨時有變化，民眾不能存有僥倖心態。

張峯源指出，此次稽查也加強宣導餐飲禁內用、市場分流運動、落實實名(聯)制、環境清潔消毒、維持社交距離等防疫工作，請攤商及民眾做好防疫及分流措施，避免人潮聚集。這次稽查仍發現有攤商未依規定佩戴好口罩，市府也不再勸導，直接開罰。

經發局提醒，國內本土疫情雖逐漸趨緩，但防疫仍不能鬆懈，民眾進入市場還是要做好防疫工作，並鼓勵民眾自主分流，多利用線上採買生鮮，減少群聚，降低疫情擴散風險。

近來假日期間傳統市場湧現採買人潮，民眾易疏忽防疫及維持社交距離，恐提高感染風險，尤其北部傳統市場仍有群聚感染事件，請民眾勿掉以輕心。市府將持續加強查核及宣導，請業者、市民務必配合市府防疫作為，在防疫關鍵時刻，共同防堵疫情。