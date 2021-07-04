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台中2日雙零確診　盧秀燕：面對疫情「寧嚴勿鬆」

▲中市（4）日本土、境外零確診，市長盧秀燕表示，不能掉以輕心，面對疫情「寧嚴勿鬆」。(圖／市政府提供2021.7.4)
▲中市（4）日本土、境外零確診，市長盧秀燕表示，不能掉以輕心，面對疫情「寧嚴勿鬆」。(圖／市政府提供2021.7.4)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-04 16:04:59

台中市今（4）日本土、境外零確診，市府表示，儘管「雙0」，但不能掉以輕心，面對疫情「寧嚴勿鬆」。另為防堵先前確診案擴散，市府立即成立前進指揮所，並於北區美麗殿社區、東區十甲旺市場設置快篩站，共篩驗1853人全陰性，危機暫時解除，昨日已撤離指揮所與快篩站，市府將持續追蹤掌握疫調情形。

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台中市政府今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕表示，今日本土、境外零確診，但不能掉以輕心，面對疫情「寧嚴勿鬆」。日前新增2名本土確診案例，市府從掌握確診者的相關足跡後，便快速圍堵疫情，當機立斷火速設立前進指揮所，並於美麗殿社區、十甲旺市場設立快篩站，鼓勵居民前往快篩，截至昨日中午累計篩驗1853人，全數陰性。

市府指出，因美麗殿社區與俾士麥金邸兩社區多為租借戶，人口流動率高，社區篩檢率已達6成，加上衛生局迅速PCR採檢直接接觸者，也皆為陰性，經評估十甲旺市場、美麗殿社區及俾士麥金邸的擴散風險與危機暫時解除，宣告快篩任務告一段落，昨日已撤離指揮所與快篩站。

此外，台中市全市65處快打站昨日開始施打莫德納疫苗，統計至昨日止，共接種1萬7920人，其中75歲以上長者有1萬3003人、65歲以上原住民有187人、長照機構人員及個案有3199人，其他1至6類有1531人，今將持續進行疫苗施打作業。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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