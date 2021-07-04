柯文哲「虎林專案」民眾抱怨連連　徐巧芯提2問籲改善

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她認為第一個問題是「告知地方的資訊不夠清楚，引發民怨」，第一天只公佈了「虎林街、永春市場周邊產生熱區」，卻沒有即時說明當下的情況，包括傳染鏈的疑似來源、目前的確診者情況與人數等。資訊越公開透明，對於防疫越有利，尤其該區的情況並非像五月中已經屬於難以追溯只能大規模篩檢的狀況，把實際情形完整向民眾說明有助於防疫，且能夠安定民心。徐巧芯指出，很多居民今天不知道是要先向里辦公室登記才能篩檢，導致今天現場有些民眾白跑一趟，引發民怨，認為市府規劃不周。
徐巧芯表示，第二個應改善項目是「可篩檢人數以及區域限制的問題」，她認為從每個里篩400人，到後來說都可以篩，現在又加開場次免造冊，反反覆覆代表了對於該區的規劃不精準，應該改進。且據現場醫護表示，來篩檢的人比預期還少，要如何鼓勵甚至要求市民前往檢測，是市府必須思考的重要課題。
另外，她提到，如果因為市場周邊有足跡所以必需安排篩檢，日常會容易會到該市場買菜的民眾，絕對不只那八個里的居民，只開放讓這幾個里登記到永吉國小篩檢的理由為何？應擴大開放，只要是在某段期間來過市場的人，都能夠登記檢測，透過篩檢斷開隱形傳播鏈。
文末，她也說相信市府、衛生局很積極想要將熱區降溫，民眾也很願意配合政策，但該改善的部分一定要儘快解決，才能夠有效率地達成目標。她會將民眾與第一線看到的問題反應出來，和市府並肩作戰，希望這些建言對防疫有幫助。
新聞來源為Newtalk 新頭殼