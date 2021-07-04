COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

柯文哲「虎林專案」民眾抱怨連連　徐巧芯提2問籲改善

▲ 柯文哲「虎林專案」民眾抱怨連連，國民黨台北市議員徐巧芯提2問籲市政府改善。（圖／新頭殼）
▲ 柯文哲「虎林專案」民眾抱怨連連，國民黨台北市議員徐巧芯提2問籲市政府改善。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-07-04 18:01:08

台北市虎林街出現13戶確診，30人篩檢陽性案例，北市府成立「虎林專案」，並在今（4日）於永吉國小設立篩檢站，周邊民眾到了現場才知道，必須要先造冊才能篩檢。先前也傳出永春市場攤販抱怨，台北市長柯文哲在說熱區範圍時，因為用詞不精準，造成生意大受影響。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書指出，這次迅速前進社區做篩檢是對的方向，但仍有2個問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯發文表示，她主張一直是「有篩出來比沒有好」，只有積極篩檢讓社區隱形傳播鏈斷掉，未來解封時民眾才有真正的安全。 所以她認為相對之前北農的處理方式，這次迅速前進社區做篩檢是對的方向。

她認為第一個問題是「告知地方的資訊不夠清楚，引發民怨」，第一天只公佈了「虎林街、永春市場周邊產生熱區」，卻沒有即時說明當下的情況，包括傳染鏈的疑似來源、目前的確診者情況與人數等。資訊越公開透明，對於防疫越有利，尤其該區的情況並非像五月中已經屬於難以追溯只能大規模篩檢的狀況，把實際情形完整向民眾說明有助於防疫，且能夠安定民心。徐巧芯指出，很多居民今天不知道是要先向里辦公室登記才能篩檢，導致今天現場有些民眾白跑一趟，引發民怨，認為市府規劃不周。

徐巧芯表示，第二個應改善項目是「可篩檢人數以及區域限制的問題」，她認為從每個里篩400人，到後來說都可以篩，現在又加開場次免造冊，反反覆覆代表了對於該區的規劃不精準，應該改進。且據現場醫護表示，來篩檢的人比預期還少，要如何鼓勵甚至要求市民前往檢測，是市府必須思考的重要課題。

另外，她提到，如果因為市場周邊有足跡所以必需安排篩檢，日常會容易會到該市場買菜的民眾，絕對不只那八個里的居民，只開放讓這幾個里登記到永吉國小篩檢的理由為何？應擴大開放，只要是在某段期間來過市場的人，都能夠登記檢測，透過篩檢斷開隱形傳播鏈。

文末，她也說相信市府、衛生局很積極想要將熱區降溫，民眾也很願意配合政策，但該改善的部分一定要儘快解決，才能夠有效率地達成目標。她會將民眾與第一線看到的問題反應出來，和市府並肩作戰，希望這些建言對防疫有幫助。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

台北市議員徐巧芯臉書全文。 圖 : 翻攝自徐巧芯臉書
台北市議員徐巧芯臉書全文。 圖 : 翻攝自徐巧芯臉書
 

台北市議員徐巧芯臉書全文。 圖 : 翻攝自徐巧芯臉書
台北市議員徐巧芯臉書全文。 圖 : 翻攝自徐巧芯臉書
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀