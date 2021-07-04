週二重啟非在籍長者接種　陳其邁：莫德納與AZ保護力相近

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陳其邁表示，4處接種站分別為岡山農工體育館、高雄巨蛋、高雄展覽館、鳳山體育場，歡迎有需要的長輩前往。
高市衛生局技正潘炤穎也公布接種站施打疫苗情況，7月2日接種數34298、比例101%，3日24928、比例91%，今天到中午為止有4954人接種，比例97.9%，下午接種持續中。
7月2日陳其邁以照顧有市籍的市民優先為前提，宣布暫停接種不在籍長輩，不在籍長輩的接種配套方式，近期會公布，會擇定時間補打，讓長輩都能打到。
陳其邁會中也再次邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文，說明莫德納與AZ的差別、效益，陳其邁強調2個疫苗的保護力相近，重點是打完疫苗後能大幅降低重症與死亡機率，呼籲市民朋友輪到就去打，保護自己也保護家人。
陳其邁也提及高雄各接種站都有一些細膩巧思，例如在小港大林蒲活動中心有在地子弟演出大提琴，「在小漁村，卻有國家級一流演奏」，在鳳山體育場，有運發局安排椅子操，都讓長輩、家屬有感。
隨後，潘炤穎也針對7月2日下午接種站通報一名70多歲男性長者到站接種莫德納不幸在當日身故的個案做出說明，他指出，該個案有中風及糖尿病病史，當時醫師評估他未有過敏史及相關疫苗接種風險，依他及家屬意願施打疫苗，但個案在接種疫苗後半小時內有意識不清，經現場醫師評估後緊急送醫。
潘炤穎也針對旗山肉品市場施打苗名冊案強調，旗山肉品分場第二波造冊89人，實際接種70多人，並未有爆料人所稱接種上百人；而名冊中人員經調查均為屠宰場內員工，如早餐店員工確實是任職十多年的剝骨師傅，只是出現時間不同，目前認知不管在造冊、接種對象者都沒有特權接種問題，若日後清查發現有發現疑義，也會依法處理。他也認為，好心肝診所事件是特定機構、特定對象，有特權、濫權接種問題，與本案並不相同。
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