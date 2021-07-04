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週二重啟非在籍長者接種　陳其邁：莫德納與AZ保護力相近

▲高雄市已連續三天沒有新增患者，市長陳其邁宣布週二重啟非在籍長者接種疫苗。(圖／高市府提供)
▲高雄市已連續三天沒有新增患者，市長陳其邁宣布週二重啟非在籍長者接種疫苗。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-04 17:29:15

高雄市已連續三天沒有新增患者，高雄長輩接種莫德納疫苗作業也持續推動，昨天接種率高達91%，比前一天略有下降，市長陳其邁今(4)日宣布，周二再次重啟4處接種站、為非高雄市戶籍但住在高雄的長輩及需要補打長輩施打疫苗。

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▲高雄市7月６日重啟4處接種站、為非高雄市戶籍但住在高雄的長輩及需要補打長輩施打疫苗。(圖／高市府提供)
▲高雄市7月６日重啟4處接種站、為非高雄市戶籍但住在高雄的長輩及需要補打長輩施打疫苗。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，4處接種站分別為岡山農工體育館、高雄巨蛋、高雄展覽館、鳳山體育場，歡迎有需要的長輩前往。

高市衛生局技正潘炤穎也公布接種站施打疫苗情況，7月2日接種數34298、比例101%，3日24928、比例91%，今天到中午為止有4954人接種，比例97.9%，下午接種持續中。

7月2日陳其邁以照顧有市籍的市民優先為前提，宣布暫停接種不在籍長輩，不在籍長輩的接種配套方式，近期會公布，會擇定時間補打，讓長輩都能打到。

▲陳其邁強調莫德納與2個疫苗的保護力相近。(圖／高市府提供)
▲陳其邁強調莫德納與2個疫苗的保護力相近。(圖／高市府提供)
陳其邁會中也再次邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文，說明莫德納與AZ的差別、效益，陳其邁強調2個疫苗的保護力相近，重點是打完疫苗後能大幅降低重症與死亡機率，呼籲市民朋友輪到就去打，保護自己也保護家人。

陳其邁也提及高雄各接種站都有一些細膩巧思，例如在小港大林蒲活動中心有在地子弟演出大提琴，「在小漁村，卻有國家級一流演奏」，在鳳山體育場，有運發局安排椅子操，都讓長輩、家屬有感。

隨後，潘炤穎也針對7月2日下午接種站通報一名70多歲男性長者到站接種莫德納不幸在當日身故的個案做出說明，他指出，該個案有中風及糖尿病病史，當時醫師評估他未有過敏史及相關疫苗接種風險，依他及家屬意願施打疫苗，但個案在接種疫苗後半小時內有意識不清，經現場醫師評估後緊急送醫。

潘炤穎也針對旗山肉品市場施打苗名冊案強調，旗山肉品分場第二波造冊89人，實際接種70多人，並未有爆料人所稱接種上百人；而名冊中人員經調查均為屠宰場內員工，如早餐店員工確實是任職十多年的剝骨師傅，只是出現時間不同，目前認知不管在造冊、接種對象者都沒有特權接種問題，若日後清查發現有發現疑義，也會依法處理。他也認為，好心肝診所事件是特定機構、特定對象，有特權、濫權接種問題，與本案並不相同。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
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