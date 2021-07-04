北市批發市場增9人陽性　柯文哲：其中4人確診過視同陰性

新冠肺炎疫情在台北市逐漸升溫，北市四大公司五間批發市場，昨（3）日進行3610人的PCR檢測後，有9位民眾呈現陽性反應。對此台北市長柯文哲今天下午在北市的防疫記者會上，表示其中有4人是已經確診且解除隔離後的舊案，雖然PCR篩檢仍舊呈陽性反應，但Ct值大於30，在傳染性不高的情況下，將視同篩檢陰性，未來若有相同案例也將同樣處理。





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柯文哲表示，針對北市五間批發市場近日傳出疑似群聚感染的情況，為了要有效遏止病毒繼續傳播，批發市場都進行全面的PCR篩檢。而昨日在第一果菜市場以及家禽批發市場所篩檢出的陽性者，家禽市場的1名確診者以及果菜市場的3名確診者，都是曾經確診但已經解隔離的舊案。柯文哲強調，由於四人的Ct值都高於30，傳染力不高的情況下，都會視作是陰性處理。





柯文哲強調，很多確診者在經過治療並解隔離後，還是會有一段時間PCR篩檢會呈現陽性，不過因為感染性較低，所以現在批發市場入場，有分為PCR或與PCR陽性CT值大於30等同陰性來處理，這些人等同陰性，可以進入批發市場。



