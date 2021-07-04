COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市批發市場增9人陽性　柯文哲：其中4人確診過視同陰性

▲針對4日北市五間批發市場篩檢9人呈PCR陽性反應，台北市長柯文哲表示，其中4人為曾經確診者，但Ct值已在30以上，所以視同陰性。（圖／台北市政府提供）
▲針對4日北市五間批發市場篩檢9人呈PCR陽性反應，台北市長柯文哲表示，其中4人為曾經確診者，但Ct值已在30以上，所以視同陰性。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-04 17:05:55｜2021-07-04 18:32:10

新冠肺炎疫情在台北市逐漸升溫，北市四大公司五間批發市場，昨（3）日進行3610人的PCR檢測後，有9位民眾呈現陽性反應。對此台北市長柯文哲今天下午在北市的防疫記者會上，表示其中有4人是已經確診且解除隔離後的舊案，雖然PCR篩檢仍舊呈陽性反應，但Ct值大於30，在傳染性不高的情況下，將視同篩檢陰性，未來若有相同案例也將同樣處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，針對北市五間批發市場近日傳出疑似群聚感染的情況，為了要有效遏止病毒繼續傳播，批發市場都進行全面的PCR篩檢。而昨日在第一果菜市場以及家禽批發市場所篩檢出的陽性者，家禽市場的1名確診者以及果菜市場的3名確診者，都是曾經確診但已經解隔離的舊案。柯文哲強調，由於四人的Ct值都高於30，傳染力不高的情況下，都會視作是陰性處理。

柯文哲強調，很多確診者在經過治療並解隔離後，還是會有一段時間PCR篩檢會呈現陽性，不過因為感染性較低，所以現在批發市場入場，有分為PCR或與PCR陽性CT值大於30等同陰性來處理，這些人等同陰性，可以進入批發市場。

▲台北市政府針對5間批發市場4日的篩檢結果。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府針對5間批發市場4日的篩檢結果。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀