7／12解封機率？柯文哲舉美國週增1.8萬確診 曝關鍵在這
國內本土疫情嚴峻，近日台北市多個果菜批發市場爆發群聚感染，讓各界對解封抱持悲觀態度，台北市長柯文哲今（4）日在台北市防疫因應記者會上表示，我們很難用強制手段去封鎖、解封與否，不僅是醫學，重點在國民對於社會型態的標準在哪，像美國上星期確診18000多例，但他們還是照樣看大聯盟、吃爆米花，因此柯坦白說要「完全清零不切實際」。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-04 17:16:57
因應本土疫情發展，台北市政府今日下午15時30分召開防疫記者會，說明最新疫情進度。針對近日爆發市場群聚，虎林街、永春市場確診熱區，引發各界對解封疑慮，台北市長柯文哲說，能不能在7月12日解封這是一個好問題，但他也指出，重點在國民對於社會型態的標準在哪。
柯文哲說明，我們很難用強制手段去封鎖、解封與否，從日本東京發布緊急事態宣言來看，也是受不了解封，這不只是在醫學上更在於國民對於社會型態的標準，因為每個國家社會都會有在疫情後的新常態的標準，但他也坦言要「完全清零不切實際」，因為難免都可會有會一兩個個案進來，只是重點是每個人的平衡點在哪，這是我們國民要去思考的。
柯文哲舉例，美國上星期確診18000多例，但他們也不在意，也是照樣去看大聯盟、吃爆米花，但台灣人能接受嗎？所以回頭來看，最終還是要讓疫苗的涵蓋率提高，但究竟是要讓60%的人打一劑，還是要30%的人打兩劑，這最後還是政治問題，不是醫學問題，需要思考。