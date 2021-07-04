中央支援2萬劑疫苗　柯文哲宣布：5日起有造冊攤商打疫苗

台北市政府因應批發市場傳染新冠肺炎問題，台北市長柯文哲今（4）日下午在防疫記者會上宣布，中央支援2萬劑疫苗，從明天起將針對各有造冊的市場攤商人員進行施打，預計將在一個禮拜內，施打18880人。柯文哲直言，他知道人數一定比這個更多，但為了要防止市場攤商成為破口，只能先行施打，若最後疫苗不夠，也會先挪用北市府配發的疫苗。





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柯文哲表示，公文可以走得比並不慢，但行動要走在病毒前面，所以從5日起，台北市政府將針對全台北市的傳統市場攤商進行疫苗施打，目前初步預計接種人數為18880人，而接種地點則在台北市政府轄下的各聯合醫院。而針對施打的優先順序，柯文哲說，將先以中正萬華區的市場為優先，第二則是該市場曾經出現確診案例，再來就是以市內的大型市場為主。





柯文哲強調，各市場自治會已經在30日進行造冊，會先以該名單為主進行接種，也希望各攤商能夠按照指定時間前往指定的聯合醫院院區施打。「目前中央會先給北市2萬0751劑疫苗，先匡列能打的先打。」柯文哲坦言，傳統市場攤商應該不止這個人數，但就是有造冊的先打，北市府也會與中央商量，若疫苗不夠再跟中央要，不夠，也可以先挪用北市府配發的疫苗。



