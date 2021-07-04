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中央支援2萬劑疫苗　柯文哲宣布：5日起有造冊攤商打疫苗

▲台北市長柯文哲4日宣布，5日起市場攤商全面開始施打疫苗。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲4日宣布，5日起市場攤商全面開始施打疫苗。（圖／北市府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-04 17:18:18

台北市政府因應批發市場傳染新冠肺炎問題，台北市長柯文哲今（4）日下午在防疫記者會上宣布，中央支援2萬劑疫苗，從明天起將針對各有造冊的市場攤商人員進行施打，預計將在一個禮拜內，施打18880人。柯文哲直言，他知道人數一定比這個更多，但為了要防止市場攤商成為破口，只能先行施打，若最後疫苗不夠，也會先挪用北市府配發的疫苗。

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柯文哲表示，公文可以走得比並不慢，但行動要走在病毒前面，所以從5日起，台北市政府將針對全台北市的傳統市場攤商進行疫苗施打，目前初步預計接種人數為18880人，而接種地點則在台北市政府轄下的各聯合醫院。而針對施打的優先順序，柯文哲說，將先以中正萬華區的市場為優先，第二則是該市場曾經出現確診案例，再來就是以市內的大型市場為主。

柯文哲強調，各市場自治會已經在30日進行造冊，會先以該名單為主進行接種，也希望各攤商能夠按照指定時間前往指定的聯合醫院院區施打。「目前中央會先給北市2萬0751劑疫苗，先匡列能打的先打。」柯文哲坦言，傳統市場攤商應該不止這個人數，但就是有造冊的先打，北市府也會與中央商量，若疫苗不夠再跟中央要，不夠，也可以先挪用北市府配發的疫苗。

▲台北市政府準備了18880劑疫苗，5日起供全台北市市場攤商施打。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府準備了18880劑疫苗，5日起供全台北市市場攤商施打。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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