712南部可鬆綁？陳其邁：北部感染源未明仍有風險

台北市場疫情連環爆，批發市場確診數持續增加，但南部疫情相對穩定，3級警戒到7月12日，南部的台南、高雄、屏東等3縣市是否有機會「微解封」、鬆綁部分管制措施，對此，高雄市長陳其邁今（4）日指出，今天中央公布的管制措施是現在高雄已經在做的，目前北部的感染源未明，鬆綁管制措施仍有風險，且Delta病毒感染力強，這都需要再觀察一下。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-04 17:18:29
今日中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中發布「各市場、夜市重點管制措施」，包括禁止內用、試吃、邊走邊吃，市場減少出入口進行人流及容留人數總量管制，以及保持社交距離、減少不必要逗留時間等措施，請民眾在防疫期間上市場要配合這些管制措施。
陳其邁表示，基本上今日中央公布的管制措施是現在高雄已經在做的，高雄和雙北不太一樣，疫情相對穩定，對於夜市、市場的管制，從過去到現在都希望能以實聯制、管制人流，以及整體大家外出都有戴口罩等方式控管，疫情嚴重程度不同，管制強度也會有所不同，所以會根據整體疫情來做調整。
至於什麼時候可以鬆綁部分管制措施，例如鬆綁部分戶外、室內活動，陳其邁說，他建議可以從兩個地方觀察，第一個，像前幾天有一位新北個案，到高雄美濃看公公婆婆，有症狀時來，回去確診，有南北移動，北部的感染源未明，這仍是風險。
第二個則是Delta印度變異株的部分，因為Delta病毒感染力很強，通常會觀察14天潛伏期看有無新發個案，假如最後一個個案是6月30日，就要再加14天好好觀察，關於鬆綁問題在專家會議上也做過很多討論，怎樣鬆綁也有一些劇本，現在對疫情還是再做一段時間的觀察比較妥當。
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