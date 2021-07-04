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712南部可鬆綁？陳其邁：北部感染源未明仍有風險

▲南部疫情相對穩定，7月12日是否有微解封的可能，陳其邁今（4）日指出，目前北部的感染源未明，鬆綁管制措施仍有風險，且Delta病毒感染力強，這都需要再觀察一下。（圖／高雄市政府提供）
▲南部疫情相對穩定，7月12日是否有微解封的可能，陳其邁今（4）日指出，目前北部的感染源未明，鬆綁管制措施仍有風險，且Delta病毒感染力強，這都需要再觀察一下。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-04 17:18:29

台北市場疫情連環爆，批發市場確診數持續增加，但南部疫情相對穩定，3級警戒到7月12日，南部的台南、高雄、屏東等3縣市是否有機會「微解封」、鬆綁部分管制措施，對此，高雄市長陳其邁今（4）日指出，今天中央公布的管制措施是現在高雄已經在做的，目前北部的感染源未明，鬆綁管制措施仍有風險，且Delta病毒感染力強，這都需要再觀察一下。

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今日中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中發布「各市場、夜市重點管制措施」，包括禁止內用、試吃、邊走邊吃，市場減少出入口進行人流及容留人數總量管制，以及保持社交距離、減少不必要逗留時間等措施，請民眾在防疫期間上市場要配合這些管制措施。

▲中央流行疫情指揮中心提醒市場、夜市遵守相關人流管制措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心提醒市場、夜市遵守相關人流管制措施。（圖／指揮中心提供）
陳其邁表示，基本上今日中央公布的管制措施是現在高雄已經在做的，高雄和雙北不太一樣，疫情相對穩定，對於夜市、市場的管制，從過去到現在都希望能以實聯制、管制人流，以及整體大家外出都有戴口罩等方式控管，疫情嚴重程度不同，管制強度也會有所不同，所以會根據整體疫情來做調整。

至於什麼時候可以鬆綁部分管制措施，例如鬆綁部分戶外、室內活動，陳其邁說，他建議可以從兩個地方觀察，第一個，像前幾天有一位新北個案，到高雄美濃看公公婆婆，有症狀時來，回去確診，有南北移動，北部的感染源未明，這仍是風險。

第二個則是Delta印度變異株的部分，因為Delta病毒感染力很強，通常會觀察14天潛伏期看有無新發個案，假如最後一個個案是6月30日，就要再加14天好好觀察，關於鬆綁問題在專家會議上也做過很多討論，怎樣鬆綁也有一些劇本，現在對疫情還是再做一段時間的觀察比較妥當。

▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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