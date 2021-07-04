虎林專案未確實篩檢？黃珊珊：未造冊者可以抽號碼牌篩檢

新冠肺炎疫情近日在台北市蔓延，除了五大批發市場傳出群聚感染外，信義區虎林街地區也傳出家戶傳染有擴大的情況。而北市也在昨（3）日宣布啟動虎林專案，將針對該地區周邊的8個里及攤商進行篩檢。不過當地里長抱怨，不僅造冊時間太短，更有許多住戶並非設籍於該地，而是租客形式居住在此，沒辦法提前造冊也無法檢測。對此台北市副市長黃珊珊表示，只要是居住在該地的民眾都可以進行篩檢，且會讓所有想篩檢的人都能夠篩檢到。





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黃珊珊說，虎林專案的造冊，主要是按照檢驗量能，醫護人員的數量以及當地能夠容納的人數。一開始所造冊的3300人，主要是8個里加上攤販的專案。而今天篩檢的人都是會先以有造冊的為主，若沒造冊的部分，已經規劃好在明天讓大家繼續篩檢，晚上六點鐘左右會開始發放號碼牌。





黃珊珊直言，凡是只要是住在附近的居民，認為自己需要篩檢的話，北市府方面都不會拒絕。只是今天的篩檢是以有登記的名單優先處理，明天會繼續在現場做。而若欲篩檢的人數過多，北市府方面會看情況跟篩檢量決定，若真的不行會移到聯合醫院忠孝院區做採檢。



