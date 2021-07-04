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衝麥當勞想買蛋糕！壽星到場愣了　網驚喜喊：收到會開心

▲有網友想替壽星友人慶生，卻異想天開地到麥當勞「準備食材」，就連壽星一看也忍不住傻眼，照片曝光後網友們更直呼「收到會開心耶！」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友想替壽星友人慶生，卻異想天開地到麥當勞「準備食材」，就連壽星一看也忍不住傻眼，照片曝光後網友們更直呼「收到會開心耶！」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 18:04:39

台灣連鎖速食店品牌眾多，最常見的莫過於麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等等，而麥當勞也因為時不時就推出新產品，深受不少民眾喜愛，近日更因為聯名BTS套餐而成為熱門話題。不過日前就有網友因為想替壽星朋友準備生日蛋糕，竟異想天開跑到麥當勞購買，就連壽星一看也忍不住傻眼，照片曝光後卻讓網友們驚喜直呼「好想收到這個蛋糕！」。

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這名女網友於社群論壇《Dcard》上分享替友人慶生的過程，她表示自己當時原本要替國中同學慶生，已經準備好卡片與禮物的她原本還打算買個小蛋糕，卻擔心對方認為太盛大，於是靈機一動的帶上蛋糕上面的生日快樂牌子和塑膠刀子，並與好友約在麥當勞碰面。

原PO接著購買了麥香雞、薯條和雞塊，並將其組合在一塊變成創意蛋糕，並在「蛋糕體」上插著常見的生日快樂小牌子，還要求壽星用她準備的塑膠刀作勢「切蛋糕」，逗趣模樣讓網友全笑翻，討論串底下也有不少網友分享自己用各種食材組成的奇葩蛋糕，不論是杯子蛋糕、零食、泡芙、蛋塔、炸機全都有，原PO也笑稱自己的創意蛋糕加上宿舍必備技能手機當蠟燭，「一樣讓人家永生難忘喔！」。

▲（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原ＰＯ分享自己利用麥當勞點到的餐點組成「創意蛋糕」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲（圖／翻攝自《Dcard》）
▲留言中也有不少網友發揮創意自組「蛋糕」。（圖／翻攝自《Dcard》）
此外，許多網友也對原PO的創意和心意感到驚喜，紛紛留言回應「創意有時比心意更貼心」、「我覺得如果我收到會開心耶！跟手作卡片一樣特別」、「這種蛋糕我會愛死欸，外面絕對找不到、獨一無二的蛋糕！而且吃起來肯定很有趣」、「好想收到這種生日蛋糕哦」、「受到麥當勞那個我會很開心欸」。（編輯：楊智傑）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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