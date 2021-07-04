攤商怕影響生計疫調不願吐實？柯文哲：研擬補償機制

台北市新冠肺炎疫情，近日因為五間批發公司傳出確診，似乎有向外蔓延的趨勢。而外傳市場攤商為了生計考量，傳出有「派代表隔離」但攤商繼續營業，以免因此影響生計。對此台北市副市長黃珊珊表示，有聽說這樣的傳言，但希望攤商未來能夠在生活無虞的情況下，繼續配合隔離政策。





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台北市長柯文哲在今（4）日的防疫記者會上表示，因為攤商確診後要先封攤三天，工作人員還要隔離17天，因為攤販若是不營業就沒有收入，導致許多確診攤商不願意講出自己是哪一攤的，擔心影響到鄰近的攤商，而不敢吐實。因此已經建議中央應該研擬攤商的補償計畫，若有被隔離應該進行補償，讓攤商願意告知真實情況。





而針對攤商為保全生計，因此想出「派代表隔離」的做法。黃珊珊表示，有聽到有這樣的傳言，但就像柯市長所說，攤商他可能在疫調的時候不太願意說，或是不太願意去講出傷害到他隔壁攤商，因此導致有匡列上的困難。





黃珊珊強調，若是未來針對隔離的攤商有一個補償機制的話，他們就比較不會擔心自己的生計。「如果故意說謊，那一定會有相應的罰則。」黃珊珊說，重點在於每個人都不是自己願意染疫的，希望能夠讓他們在生活無虞的情況下，能夠配合我們的隔離措施。



