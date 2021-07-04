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柯文哲談施景中：「政媒合一」讓知識份子也相信假消息

▲台北市長柯文哲4日直言「政媒合一」的政體實在是讓他開了眼界，讓知識份子都相信假消息，真的很可怕。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲4日直言「政媒合一」的政體實在是讓他開了眼界，讓知識份子都相信假消息，真的很可怕。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-04 18:29:37

台北市信義區虎林街周邊，疑似因為家戶傳染的緣故導致確診數上升，台北市政府方面今（4）日也啟動虎林專案，針對周圍民眾及攤商進行全面篩檢。不過外界也批評北市府是因為未作疫調、未提前告知，才導致疫情混亂。對此台北市長柯文哲表示，原本對於媒體、名嘴、民代不斷帶風向不太想理，但連「我尊重的」台大醫師施景中都被影響，才特別慎重回應。柯文哲更直言「政媒合一」的政體實在是讓他開了眼界，讓知識份子都相信假消息，真的很可怕。

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對於台大醫師施景中砲轟北市府針對新冠肺炎「不疫調、不匡列」，柯文哲除了嚴正否認，強調北市府都按規矩進行疫調，並上傳法定系統外。柯文哲也坦言台灣怎麼「眾口鑠金」、「積非成是」成這樣？「那些名嘴、民代每天在那造謠，講到最後連知識份子都會相信。」

柯文哲說，1933年希特勒不是武裝政變上台的，而是德國人民用投票方式選出，人家說當初納粹的宣傳實在是太厲害了。所以，過去有政教合一，曾幾何時，台灣是政媒合一。「這種政媒合一的政體，實在是讓我們開了眼界。」柯文哲強調，每天這樣假消息頻傳，講到最後連知識份子都會相信，實在是可怕，這也是台灣社會要去反省、思考的地方。

▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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