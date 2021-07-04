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台灣東岸洋流、黑潮發生變化　成美中潛艇戰關鍵戰區

▲香港《南華早報》報導，中國解放軍認為，台灣東海洋流與溫度的變化，將會影響軍方的潛艇戰部署。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港《南華早報》報導，中國解放軍認為，台灣東海洋流與溫度的變化，將會影響軍方的潛艇戰部署。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-04 19:42:39

中國國家主席習近平在7月1日的共產黨百週年大會上發表演說，針對台灣議題，習近平表示要「粉碎台獨」強調實現祖國統一是共產黨矢志不渝的歷史任務，引發外界密切關注台海局勢。港媒今（4）日引述中國科學家的研究指出，台灣東岸黑潮受到溫度變化影響，成為解放軍攻台作戰的考量重點。

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香港《南華早報》報導，中國解放軍認為，台灣東海洋流與溫度的變化，將會影響軍方的潛艇戰部署。最近中國社交網路帳號「南海的浪濤」發表一份軍事分析報告，暖流黑潮源自菲律賓呂宋島，近期因為沖繩海底火山活動頻繁，導致台灣東岸的水溫上升、洋流出現變化，而黑潮的變化可能會助攻解放軍，也可能反過來阻礙作戰。

報告稱，洋流所產生的變化有利解放軍潛艇進行奪島作戰，但如果潛艇受到反擊，也會因為逆流更難掙脫。同時，渦流、逆流會影響魚雷發射的路線，甚至導致魚雷無法擊中目標。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究元柯林（Collin Koh）表示，解放軍已經花了10多年研究黑潮對潛艇作戰的影響，解放軍希望能夠對台作戰時，能夠對抗美國與其盟軍，潛艇在封鎖台灣的計畫中佔有重要位置，能夠切斷台灣的外援、貿易和運輸，藉此施壓強迫台北屈服。

▲（圖／翻攝自）
▲經濟學人早前已台灣雷達圖凸顯台海緊張，以及美中勢力對抗的局勢。（圖／翻攝自經濟學人）
台灣海軍學院前教官、前海軍新江軍艦艦長呂禮詩也認為，如果真的發生意外，台灣東海岸將是關鍵戰場。解放軍近期在台灣東海岸進行潛艇演習，平均下潛深度超過1000公尺，並在4月派遣遼寧號航母打擊群進行「實戰話演練」，中國軍方稱，這類的演習將會成為常態。

澳門軍事專家認為，解放軍海軍陸戰隊會從東海岸行動，為了應對可能發生的發生戰爭，中國、美國以及台灣都有船隻前往台灣東海岸進行水文調查，因為水壓、深度、洋流、鹽度等因素都會影響船隻的聲納系統。台灣在美國的協助下，已經花了數十年的時間進行反潛作戰，但解放軍的潛艇數量龐大，台灣海軍的小型潛艇艦隊又在老化，這將成為台灣海底作戰的一大考驗。

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2021-06-30-2021-07-04
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