北捷5百人明起開打疫苗！柯文哲「特權疫苗說」急轉彎
國內新冠疫苗供不應求，台北市長柯文哲在今（4）日的台北市防疫記者會上，坦言他不太贊成國家開放第七類族群打疫苗，因為到底誰是對國家維持有重要，公車司機重要，那捷運站務人員就不重要嗎？不然每天被各種請託、抱怨也不是辦法。不過稍早台北市副市長蔡炳坤宣布，已安排好北捷站務人員、行車人員等第一線首批500人，於明日下午14時起接種疫苗。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-04 20:41:54
因應本土疫情發展，台北市政府今日下午15時30分召開防疫記者會，說明最新疫情進度。台北市長柯文哲提及，對於疫苗的施打，他個人不太贊成第七類打疫苗，他建議是依照年齡往下打，不然他覺得第七類就是國家在製造特權疫苗。
柯文哲說，醫院就算了、市場也算了，但其他還有去分說對國家安全社會運作重要性，公車司機重要，那捷運的站務人員就不重要嗎？甚至爆料他每天都被請託，像是修理或開捷運的也要被納進去，這樣每天都在抱怨也不是辦法，所以若依造年齡開放就是簡單的邏輯。
不過在記者會過後，台北市副市長蔡炳坤就在晚間19時便宣布，已經安排台北捷運的站務人員、行車人員、清潔及保全人員等第一線人員，首批500人在5日下午14時起接種疫苗，約有2500名北捷人員可以施打，名單由北捷公司造冊。
蔡炳坤指出，中央政策沒有更改，北市該做的還是要做，並依照相關指示加速疫苗接種，因為第七類對象很多，地方政府天天都面對請託，大家都希望優先，所以實務上壓力很大，因此市長才會提出依照年齡別接種的建議。