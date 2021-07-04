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有你們支持一點都不辛苦　高市醫護接種團保護民眾健康

▲接種團隊每天都需要在各大地區跑透透，每個接種站的環境以及設備皆不相同，政府團隊也每天做滾動修正隨時改善接種站的環境及空間。（圖／高市府提供）
▲接種團隊每天都需要在各大地區跑透透，每個接種站的環境以及設備皆不相同，政府團隊也每天做滾動修正隨時改善接種站的環境及空間。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-04 20:56:57

「有你們的支持我們一點都不覺得辛苦！」近日針對醫護人員接種站吃飯照所引發的爭議，高雄市醫護接種團今(4)日發表聲明，除謝謝各位民眾為接種疫苗的醫護人員的關心。也強調，接種團隊每天都需要在各大地區跑透透，每個接種站的環境以及設備皆不相同，政府團隊也每天做滾動修正隨時改善接種站的環境及空間。

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▲雖然有的接種站很悶熱、地點較狹小等，醫護人員各個都汗流浹背，但不畏辛苦仍自願出征至現場為民眾施打疫苗。（圖／高市府提供）
▲雖然有的接種站很悶熱、地點較狹小等，醫護人員各個都汗流浹背，但不畏辛苦仍自願出征至現場為民眾施打疫苗。（圖／高市府提供）
醫護接種團發言人高榮副院長許書雄指出，每日餐點都由市政府提供，身為醫護人員的我們都稱讚菜色太豐富，有時候餐點多到放不下只能利用空間上的椅子坐下來吃飯，因為也不想讓民眾等待太久，而且團隊成員也都知道要保持社交距離用餐，更無衞生局人員說要開罰一事。

許書雄也說，雖然有的接種站很悶熱、地點較狹小等等，雖然醫護人員各個都汗流浹背，但不畏辛苦仍自願出征至現場為民眾施打疫苗！每天前往的接種站，都由市政府依照各地區域民眾需求安排，政府團隊也隨著接種當天醫療人員遇到的困難，每天滾動修正，並隨即改善接種站的環境及空間規劃，例如有些接種站太悶熱，醫護人員汗流浹背，他們也會趕緊放置冷水機幫醫護人員降溫。

許書雄看到民眾為了醫護人員坐在地上吃飯感到心疼，他除了謝謝大家體諒醫護人員的辛勞，也認為現在對於大家來說都是艱辛的時段，他們只想趕緊保護好民眾的健康安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.15%84.85%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.4%16.6%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.37%10.63%
2021-06-30-2021-07-04
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