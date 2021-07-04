有你們支持一點都不辛苦　高市醫護接種團保護民眾健康

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醫護接種團發言人高榮副院長許書雄指出，每日餐點都由市政府提供，身為醫護人員的我們都稱讚菜色太豐富，有時候餐點多到放不下只能利用空間上的椅子坐下來吃飯，因為也不想讓民眾等待太久，而且團隊成員也都知道要保持社交距離用餐，更無衞生局人員說要開罰一事。
許書雄也說，雖然有的接種站很悶熱、地點較狹小等等，雖然醫護人員各個都汗流浹背，但不畏辛苦仍自願出征至現場為民眾施打疫苗！每天前往的接種站，都由市政府依照各地區域民眾需求安排，政府團隊也隨著接種當天醫療人員遇到的困難，每天滾動修正，並隨即改善接種站的環境及空間規劃，例如有些接種站太悶熱，醫護人員汗流浹背，他們也會趕緊放置冷水機幫醫護人員降溫。
許書雄看到民眾為了醫護人員坐在地上吃飯感到心疼，他除了謝謝大家體諒醫護人員的辛勞，也認為現在對於大家來說都是艱辛的時段，他們只想趕緊保護好民眾的健康安全。
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