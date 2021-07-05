砍斷前女友新歡左臂動脈　嫌吃醋殺人遭裁定羈押

昨（3）晚7點16分左右，高雄市楠梓區啟昌街一處民宅發生一起情殺命案，66歲的陳姓嫌犯入屋砍殺55歲前女友馬女的54歲林姓新歡，林男全身多處遭到刺傷，左臂動脈疑似遭刺斷，失血過多當場死亡，橋頭地檢署檢察官認陳嫌有逃亡及反覆實施傷害行為之虞，在今日晚間向法院聲請羈押，橋頭地院今日深夜指出，陳嫌非予羈押顯難進行追訴、審判，裁定羈押。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-05 00:05:41
昨日晚間，高雄楠梓地區傳出一起情殺命案，馬姓女子和現任男友林男在啟昌街住處時，陳嫌不滿前女友另結新歡，又看到兩人同處一室，氣的持水果刀打破一樓玻璃衝進屋內和兩人理論，並持刀砍殺林男，警方及119救護車到達現場時就見林男因失血過多倒臥騎樓，當場死亡，而行凶的陳嫌還留在現場，並承認殺害死者，警方訊後將陳嫌依殺人罪嫌送辦。
橋頭地檢署今日晚間指出，林姓死者於今日下午3點經檢察官會同法醫複驗結果，被害人身體受有多處刺傷，左臂動脈疑似遭刺斷，詳細死因需待法醫研究所鑑定，而陳姓被告經檢察官訊問後，認其涉犯刑法殺人、及殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施傷害行為之虞，遂向法院聲請羈押。
高雄地院在深夜11點半左右也表示，該起兇殺案，被告經檢察官聲請羈押，本院法官經訊問被告後，認陳姓被告涉犯刑法第271 條第1 項殺人罪嫌、刑法第271 條第2 項、第1 項之殺人未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大。
被告所涉之罪屬刑事訴訟法第101 條第1 項第3 款所規定之重罪，衡情重罪常伴隨有高度逃亡之可能，可認該犯重罪嫌疑重大之人，具有逃亡之相當或然率存在，參以被告前有經通緝之紀錄，而有相當理由認被告有逃亡之虞，而有刑事訴訟法第101 條第1 項第3 款所定之羈押原因。
橋頭地院強調，此案陳姓被告所為嚴重危害社會治安，犯罪情節重大，審酌被告所涉犯罪事實，對社會侵犯之危害性及國家刑罰權遂行之公益考量，認非予羈押顯難進行追訴、審判，有羈押必要，裁定應予羈押。