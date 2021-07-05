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土耳其開始打第3劑　50歲以上和醫療工作者可預約

▲土耳其加速2019冠狀病毒疾病疫苗接種工作，同時致力確保疫苗保護效力充足。50歲以上公民和醫療工作者7月起可以預約施打第3劑疫苗。圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其加速2019冠狀病毒疾病疫苗接種工作，同時致力確保疫苗保護效力充足。50歲以上公民和醫療工作者7月起可以預約施打第3劑疫苗。圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-05 08:55:52

（中央社記者何宏儒安卡拉5日專電）土耳其加速2019冠狀病毒疾病疫苗接種工作，同時致力確保疫苗保護效力充足。50歲以上公民和醫療工作者7月起可以預約施打第3劑疫苗。

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當局持續加快腳步推動疫苗接種工作，盼有計畫地備妥充足疫苗，游刃有餘地儘早達成群體免疫。衛生部昨晚指出，過去一週共接種超過534萬劑疫苗，並且創下單日施打100萬劑的紀錄。

據衛生部2019冠狀病毒疾病疫苗資訊平台，截至今天凌晨，已有近5267萬人至少施打首劑疫苗，約相當於63%總人口，近1568萬人完成兩劑施打。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）上週曾表示，病毒頻繁變異，接種疫苗似有一定程度保護效力。衛生部已將曾確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）者痊癒後6個月可施打疫苗的作法，提前為3個月後即可施打。

土耳其1月14日展開2019冠狀病毒疾病疫苗接種工作，當時只有中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗可用。

位在土耳其西部的馬尼沙傑拉勒．拜亞爾大學（Manisa Celal Bayar University）傳染病、公共衛生和醫學微生物學系進行「科興疫苗免疫反應第3個月追蹤結果」研究顯示，接種科興疫苗的1053位醫療工作者中95.2%於施打第2劑後3個月體內抗體水平降低，有26人於施打第2劑3個月內仍確診。

研究報告指出，為確保疫苗持續有效，「我們認為對醫療工作者追加第3劑恐有其必要」。

衛生部指出，50歲以上土耳其公民和醫療工作者7月1日起可以預約施打第3劑疫苗。

昨晚公布的2019冠狀病毒疾病疫情通報顯示，過去24小時新增4418起病例、50例病故，新增病例數為去年11月25日開始逐日公布單日確診數以來最低；累計544萬4786例、4萬9924例病故。（編輯：郭中翰）1100705

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
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