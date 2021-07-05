勇士小將砍24分！率義大利擊敗塞爾維亞 搶下奧運門票
東京奧運資格賽分組決賽中，效力於金州勇士的後衛Nico Mannion發揮出色，攻下24分，帶領球隊以102:95擊敗東歐強權塞爾維亞，拿下東京奧運門票。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-05 08:38:41｜2021-07-05 08:42:04
Mannion是今年勇士從G聯賽簽下的兩位新星之一，不過在球季後段他沒有獲得太多上場時間。然而球季結束來到義大利國家隊後，他彷彿如魚得水，小組賽開始就發揮出色。資格賽期間，他場均可以得到17.7分和4助攻，投籃命中率為48.4%，三分球命中率為45.5%。
今天面對塞國，他全場17投7中、繳出24分4助攻，帶隊贏球。這場勝利，也向職業球團展示了他在籃球天賦上更大的可能性。
除了Mannion之外，義大利此役還有兩名球員得分突破20，Achile Polonara貢獻22分12個籃板，Simone Fontecchio攻下21分8個籃板，3人一同幫助球隊睽違17年再度闖進奧運。
而在另一個賽區，德國男籃以75:64在擊敗巴西，拿下東京奧運的參賽資格。本場比賽這個球季在魔術打出好表現的Moritz Wagner發揮出色，12投9中得到28分，帶隊贏球。而巴西老牌「影帝」Anderson Varejao，則是得到14分4籃板。