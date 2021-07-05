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賈永婕回求援電話發現驚人巧合　「玄到一直掉雞皮疙瘩」

▲賈永婕（右圖右）分享與馬偕護理師不可思議的緣分。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右圖右）分享與馬偕護理師不可思議的緣分。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-05 09:44:19｜2021-07-05 11:24:08

「抗疫女神」賈永婕支援前線行動超過1個月，昨（4日）她在臉書分享，看到一名淡水馬偕護理師的私訊，親自回電後對方感動到崩潰痛哭，隔天，她致電小S媽媽詢問令堂過世，是否有需要協助的地方，S媽的回答讓賈永婕當場傻住，「莫名的奇妙緣份，為什麼會這樣拉在一起呢？我想不透！」

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▲賈永婕（右六）急送10台PAPR到淡水馬偕醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右六）急送10台PAPR到淡水馬偕醫院。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕2日晚上收到淡水馬偕護理督導「冠琪」的訊息，並依對方留下的手機回電，沒想到，電話接通後，她說：「妳好！我是賈永婕！」該護理督導立刻放聲大哭，賈永婕承諾護理督導會盡力安排醫院的需求。

3日一早，賈永婕接到小S外婆過世消息，第一時間打給徐媽媽，希望幫忙處後事，沒想到，徐媽媽表示，有一位護理師一直陪在她身邊，要賈永婕不要擔心，後來說了一句，「她好像叫做冠琪！」

如此巧合讓賈永婕愣住，「當下我不知道該說什麼！其實我也傻了！我應該問老天爺為什麼這樣安排嗎？我真的很想問，也真的很想有一個答案！從最後的告別，到進入安息室都是這位護理督導陪在徐媽媽的身邊。莫名的奇妙緣份，為什麼會這樣拉在一起呢？我想不透！」

▲賈永婕與淡水護理督導冠琪（左）合影。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕與護理督導冠琪（左）合影。（圖／賈永婕臉書）
貼文曝光後，冠琪本人在底下留言：「謝謝人美心善的永婕，也謝謝您身旁的好友們給全台醫院物資上的協助，這是所有台灣人的福氣。」並說賈永婕才是小S與徐媽媽一家人最大的支持，「馬偕醫院是有愛的醫院，用心照顧好每位病人與員工。」

▲冠琪和賈永婕對話。（圖／賈永婕臉書）
▲冠琪和賈永婕對話。（圖／賈永婕臉書）
有網友看完文章直呼：「謝謝您！這故事真的太玄了！一切都是上天最美好的安排！」賈永婕回：「很玄對不對，我一直雞皮疙瘩掉滿地！」激動情緒久久無法自已。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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