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NBA／與您的比賽相伴55年後　傳奇主播Albert正式退休

▲Marv Albert和Reggie Miller進行比賽轉播工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲Marv Albert和Reggie Miller進行比賽轉播工作。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-05 10:02:23｜2021-07-05 10:15:10

隨著2021年東區決賽G6的比賽終了哨聲一響，老鷹隊遭到淘汰，而一個時代也正式結束了。那是一個藉由Marv Albert的聲音帶領我們深入的籃球世界，在最後一次晚安道別後，就此告終。

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標誌性的「YES!!!」以及特殊的停頓式播報方式，Albert在55年的職業生涯，對職業運動賽事轉播工作產生了相當大的積極作用。1991年總冠軍賽上，當Michael Jordan完成那記震驚世界的換手上籃時，他就在場邊播報。

「Oh, what a spectacular move!．．．by Michael Jordan!」就是這種帶有特殊節奏感的停頓，讓人對接下來的話語充滿期待，這一切都讓當年的那個神聖場景變得更加傳奇。

Albert是體育轉播上極少數的通才，他擔任25次NBA全明星賽、13次總冠軍賽、8次超級盃、7次斯坦利盃的賽事主播。另外他還還解說過MLB、溫網、NCAA、職業拳擊、奧運會等項目。

但是只有在NBA，他用自己獨特的嗓音為比賽留下自己的印記。1963年1月27日，Albert作为WCBS電視台的主播轉播了他的第一場比赛，當時他只有21歲。而如今這位布魯克林的本地人已經80歲了。

他從1967年開始成為紐約尼克的官方解說，直到2004年因為直言不諱得罪了球團被開除。後來他入了NBC的轉播工作，以NBA官方轉播員的身分為人所熟知。

 

他的聲音隨著那段電視媒體的黃金時期，而成為全世界球迷對於NBA比賽的記憶之一。當時ESPN、NBC等巨頭都和NBA簽下了巨額轉播合約，而在如今網路媒體崛起的時代，他將告別轉播舞台。

昨天晚上傳奇射手、名人堂球星、也是他最後一場比賽的轉播搭檔Reggie Miller，獻上了最對Albert最高的敬意「您的聲音是籃球比賽最大的禮物」，而Albert則用這一段話當作結尾，「真是十分開心的一晚。所以，最後一次，非常感謝您的觀看。我是 Marv Alber向您說聲謝謝，晚安。」

 

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
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