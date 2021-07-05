買房「東曬vs西曬」差多大？答案一面倒：選錯會熱到想死

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原PO也分享了自身經驗「是因為這樣西曬的房子才比較不好嗎？之前住過半年的時間，就是西曬的房間，下午到晚上，房間真的可以說是烤箱，空氣都有種暖氣，呼吸吸進的空氣都是熱的，東曬跟西曬一樣這樣曬，差別為什麼這麼大？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛答案一面倒直言「選到西曬會熱死」，「西曬下午熱死你，早上要熱也要中午了」、「西曬會想死」、「西曬晚上要開冷氣」、「西曬你熱一整個晚上」、「上一間租屋處西曬，下午真的熱爆+眼睛痛」、「晚上就知道了，沒冷氣，整晚不用睡了」、「我家西曬可以熱到凌晨3點...」。
不過也有專家在網路上認為，「其實比起西曬，東曬更可怕」，根據《國際超級房仲Zack》在臉書上表示「現在台灣這種天氣，夏天東西南北哪一面不曬？但是大家往往只在乎下午的西曬問題，卻沒有考慮到更實際的東曬問題。一般人現在白天都在外面上班，到家都已經晚上了，就算西曬也曬不到你，頂多假日嫌太曬就是拉個窗簾就好。但是東曬就可怕了，你每天都會睡到至少七八點才起床，但是東曬的房子在早上六點就可以把你曬醒，嚴重影響自己的睡眠品質，讓已經晚睡習慣的現代人會更早就被曬醒、缺乏睡眠時間」
他最後也呼籲「買房子不要老是聽老人的觀念（例如頂樓、二樓、無尾巷不要買之類的），實際想想自己每天居住的真實狀況，再考慮什麼樣的房子才會最適合自己」。（編輯：王柏文）