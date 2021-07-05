邱義仁稱美國不支持台獨 國民黨：民進黨別再用統獨騙人
在扁政府時期曾擔任過行政院秘書長、國安會秘書長、總統府秘書長的邱義仁昨日接受前總統陳水扁廣播節目專訪時表示，民進黨推動台獨是理想，但是美國不支持台獨，而且推動台獨會造成區域情勢緊張。國民黨立院黨團今(5)日表示，民進黨推動台獨就像用花言巧語騙人，歷任民進黨政府做不到就不要再騙人。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-05 10:38:18｜2021-07-05 10:40:24
國民黨立院黨團今日舉行「食藥署疫苗打好打滿 百姓的命不是命?」線上記者會，媒體詢問邱義仁稱美國不支持台獨一事，書記長鄭麗文表示，陳水扁總統任內就表達「台獨做不到」，不管美國政府是民主黨還是共和黨執政，都不放棄一個「中國政策」政策，不支持台灣獨立，但是民進黨只會在改護照、華航正名等政策上打擦邊球，只敢在小枝小節上浪費公帑，卻不敢開大門走大路在完全執政下宣布台獨。
鄭麗文表示，蔡英文總統不敢宣布台獨，就是因為美日不支持，她呼籲竟然無法台獨就不要操作台獨議題，連防疫都要用統獨無限上綱，扣在野黨紅帽子；陳水扁、邱義仁、蔡英文都說無法台獨，就不要繼續製造對立，消耗國力。
首席副書記長陳玉珍形容民進黨搞台獨，就像騙女人上床的渣男，選前為了騙選票就說要搞台獨，「昨天山盟海誓，今天早上起床後就說抱歉!做不到」，她呼籲台灣人民要覺醒。
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