COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

圍棋老師竟是「空靈系女神」　網暴動：學生一直偷拍

▲黑嘉嘉幫學生上圍棋課。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲黑嘉嘉幫學生上圍棋課。（圖／黑嘉嘉臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-05 11:02:53｜2021-07-05 11:04:37

27歲「圍棋女神」黑嘉嘉擁有台澳混血精緻五官、不食人間煙火的氣質，以及一口酥麻奶音，母胎單身的她，成為不少人心中的夢幻女友。昨（17日）黑嘉嘉在社群軟體曝光幫學生上課的照片，讓網友險些暴動，「這老師太犯規，學生表示無心向學！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼黑嘉嘉有著令人屏息的美貌。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲▼黑嘉嘉有著令人屏息的美貌。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲黑嘉嘉擁有台澳雙重國籍，網友討論其國中學歷。（圖／翻攝黑嘉嘉臉書）
▲黑嘉嘉5歲開始下棋，目前是台灣段位最高的職業女棋手。（圖／黑嘉嘉臉書）
曝光的照片，黑嘉嘉紮單邊魚骨辮，穿淡粉色小洋裝與學生對弈，雖然斜後方的精品包頗搶眼，但她的衣著和美貌更吸睛，只見削肩設計露出大片乳白色牛奶肌、美人鎖骨，加上不時放送甜美笑容，令人捨不得移開視線。

▲▼黑嘉嘉授課側拍引起網友熱議。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲▼黑嘉嘉授課側拍引起網友熱議。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲▼黑嘉嘉授課側拍引起網友熱議。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲▼黑嘉嘉授課側拍引起網友熱議。（圖／黑嘉嘉臉書）
▲▼黑嘉嘉授課側拍引起網友熱議。（圖／黑嘉嘉臉書）
黑嘉嘉寫下：「學生終於會分辨真眼和假眼了，還做對了一道死活題，老師表示很欣慰！」教學照一發布，網友直說羨慕上課的學生，「有醬美的老師！我也會認真學」、「遇到這麼漂亮的老師，學生是不是故意學不會」、「比看棋靈王還想學圍棋了」、「老師太美，會不會下錯棋」、「請問去哪報名？」

還有疑似當天在場的學生虧，「學生上課不認真，一直偷拍老師！」黑嘉嘉看到後，以嚴師口吻回：「請妳認真上課，不要一直翹課好嗎？」師生互動再度引發熱議，「不上換我上」、「我比較需要愛的鼓勵那種路線」！（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀