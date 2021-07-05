圍棋老師竟是「空靈系女神」　網暴動：學生一直偷拍

27歲「圍棋女神」黑嘉嘉擁有台澳混血精緻五官、不食人間煙火的氣質，以及一口酥麻奶音，母胎單身的她，成為不少人心中的夢幻女友。昨（17日）黑嘉嘉在社群軟體曝光幫學生上課的照片，讓網友險些暴動，「這老師太犯規，學生表示無心向學！」
娛樂中心／綜合報導
2021-07-05 11:02:53｜2021-07-05 11:04:37
曝光的照片，黑嘉嘉紮單邊魚骨辮，穿淡粉色小洋裝與學生對弈，雖然斜後方的精品包頗搶眼，但她的衣著和美貌更吸睛，只見削肩設計露出大片乳白色牛奶肌、美人鎖骨，加上不時放送甜美笑容，令人捨不得移開視線。 黑嘉嘉寫下：「學生終於會分辨真眼和假眼了，還做對了一道死活題，老師表示很欣慰！」教學照一發布，網友直說羨慕上課的學生，「有醬美的老師！我也會認真學」、「遇到這麼漂亮的老師，學生是不是故意學不會」、「比看棋靈王還想學圍棋了」、「老師太美，會不會下錯棋」、「請問去哪報名？」
還有疑似當天在場的學生虧，「學生上課不認真，一直偷拍老師！」黑嘉嘉看到後，以嚴師口吻回：「請妳認真上課，不要一直翹課好嗎？」師生互動再度引發熱議，「不上換我上」、「我比較需要愛的鼓勵那種路線」！（編輯：楊穎軒）