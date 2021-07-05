「新聞專業、新聞魂」不能打折？柯文哲拍14秒影片挺中天

台北市長柯文哲昨（5）日在北市的防疫記者會上，質疑媒體、名嘴、民代不斷帶風向不太想理，導致連知識份子都被假消息所影響，晚間更在臉書上PO文，質疑政府成為放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手。而網路上隨即開始流傳一段柯文哲在3日時，為中天新聞台發聲的14秒短片。對此台北市議員林亮君就痛批，中天新聞多次因為散佈未查證的報導、涉及製造假新聞被裁罰，「一邊痛斥假消息，轉身卻力挺中天新聞，這種操作我看不懂。」





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3日晚間中天新聞台在youtube頻道上播出柯文哲預錄的14秒短片，柯文哲在影片中表示，中天新聞轉型成全台最大新聞youtuber，持續監督政府、反映社會脈動、為民意發聲，最後柯文哲更直言，「頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折！」引發社會各界議論。





對此林亮君在臉書上質疑，中天新聞當初會無法經過NCC換照程序，「不就是因為它曾經是台灣最大的假新聞中心？」林亮君說，中天新聞有多少次是因為散佈未經查證的報導、涉及製造假新聞被裁罰，這需要我來提醒大家嗎？當初說「文旦丟在水庫超過200萬噸」的媒體，不就是中天新聞嗎？林亮君直言，柯市長依邊痛斥假消息，結果卻轉身力挺中天說這是新聞專業，「坦白說，這樣的操作我真的看不懂。」





而一向力挺柯文哲的「館長」陳之漢，昨晚也在直播中爆粗口怒斥，表示台灣幾乎沒有媒體要挺柯文哲，對於柯去挺中天不感到意外。「柯文哲這個人可憐、沒人緣。」館長說，他身為反紅媒的發起人，不會接受柯這樣的言論，更直言「台灣人的國格和尊嚴是底限，不管什麼原因，柯文哲都不能去碰中天。」



