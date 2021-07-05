「刪Q」延不延期？國民黨團踢館中選會、推不在籍投票

中選會宣布原訂8月28日舉行的四項公投案，因為疫情三級警戒延期至12月18日，但台灣基進立委陳柏惟罷免案則暫訂8月28日投票，中選會並將於16日開會討論是否延期。立法院國民黨團今日前往中選會質疑

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書記長鄭麗文表示，若12月18日能不在籍投票就能避免群聚風險，不在籍投票是世界趨勢，中選會主委李進勇表示去年就將不在籍投票的草案送到政院，但是一年多來卻未送交立院審查，因為民進黨對於不在籍投票持排斥態度。她呼籲基於保障投票的基本公民權，立院應召開臨時會修法訂立不在籍投票相關法案，民進黨別再阻擋。