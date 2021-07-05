「刪Q」延不延期？國民黨團踢館中選會、推不在籍投票
中選會宣布原訂8月28日舉行的四項公投案，因為疫情三級警戒延期至12月18日，但台灣基進立委陳柏惟罷免案則暫訂8月28日投票，中選會並將於16日開會討論是否延期。立法院國民黨團今日前往中選會質疑「刪Q」投票不延期的原因，並呼籲立院開臨時會修法推不在籍投票。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-05 11:59:29｜2021-07-05 12:00:53
在拜會完中選會後，國民黨立院黨團總召費鴻泰舉行記者會質疑表示，為何828公投可以延期，陳柏惟罷免案卻仍維持8月28日投票，中選會解釋說是罷免案要先公告成案，7月16日再開會討論罷免案是否延期，國民黨表示，同樣基於防止疫情蔓延理由，陳柏惟罷免案也應該延後。
費鴻泰也呼籲公投案能實施不在籍投票，國民黨團將於今日遞案，要求召開為期10天的臨時會修改選罷法中的不在籍投票，希望各政黨能夠支持，尤其是民進黨能拋棄成見。
書記長鄭麗文表示，若12月18日能不在籍投票就能避免群聚風險，不在籍投票是世界趨勢，中選會主委李進勇表示去年就將不在籍投票的草案送到政院，但是一年多來卻未送交立院審查，因為民進黨對於不在籍投票持排斥態度。她呼籲基於保障投票的基本公民權，立院應召開臨時會修法訂立不在籍投票相關法案，民進黨別再阻擋。
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