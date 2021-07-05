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邱義仁說台獨只是理想　綠營：沒超出台灣前途決議文內容

▲民進黨智庫「新境界文教基金會」執行長邱義仁4日在前總統陳水扁的廣播節目中表示「台獨是理想，雖然殘酷，但現實是無法由台灣人決定，就連美國都不支持」，立法院民進黨團幹事長劉世芳5日則說，民進黨的立場從未改變，且邱義仁的說法並未超出民進黨的台灣前途決議文。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）
▲民進黨智庫「新境界文教基金會」執行長邱義仁4日在前總統陳水扁的廣播節目中表示「台獨是理想，雖然殘酷，但現實是無法由台灣人決定，就連美國都不支持」，立法院民進黨團幹事長劉世芳5日則說，民進黨的立場從未改變，且邱義仁的說法並未超出民進黨的台灣前途決議文。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

記者劉育辰／綜合報導

2021-07-05 11:25:24

民進黨智庫「新境界文教基金會」執行長邱義仁昨天在前總統陳水扁的廣播節目中提到「台獨是理想，但現實是無法由台灣人決定，雖然殘酷，不過就連美國都不會支持」的說法引發熱議。立法院民進黨團幹事長劉世芳今（5）日則說，民進黨的立場從未改變，且邱義仁的說法並未超出民進黨的台灣前途決議文。

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邱義仁昨天在陳水扁的廣播節目中表示，台灣獨立是民進黨的理想，也一直在推動，希望有一天能夠實現，但作為政府或實際對外關係而言，台灣要宣布獨立、成為法律上的獨立國家這件事，說起來很無可奈何，但並不是台灣人民自己可以決定的，雖然殘酷，可現實就是如此，還要考慮國際情勢、中國可能的作為，在這些考量下，台獨要當作目標推動是好的，但現實上現在要做，不但會引起國際局勢緊張，也會讓台灣內部不合，就連美國都不會支持。

針對邱義仁的說法，民進黨團幹事長劉世芳在今天表示，民進黨在1999年提出的台灣前途決議文中清楚說到，台灣是實質獨立的國家，國號是中華民國，邱義仁的說法並沒有脫離台灣前途決議文；近年中國勢力向外延伸，讓台海問題逐漸演變為國際議題，怎麼穩定台海區域和平，成為政府的首要目標。

劉世芳更以國父孫中山的名言「革命尚未成功，同志仍需努力」表達民進黨團對台獨的立場，也強調民進黨的立場從來沒有改變過。

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