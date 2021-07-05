虎林專案再新增1人PCR陽性確診　今預計再篩1766人

因應台北市信義區虎林街爆發的家戶感染，為了遏止疫情擴散，台北市政府昨（4）日啟動虎林專案。包含昨日的篩檢數在內，累計至今日上午10時前已經有4395人接受篩檢，台北市政府方面表示，預計今天一整天將篩檢1766人。而截至目前為止，PCR檢測為陽性者再增1人，共2人確診，採檢陽性率為0.048%。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市政府啟動虎林專案篩檢計畫後，原本預計在4日針對有造冊的3300人進行篩檢，不過當地有許多民眾抱怨，因為是租屋客所以並未設籍於該地，也沒進行造冊，此外也有很多當地居民直言，即使設籍該地也未在造冊名單內。因此北市府方面開放在晚上6時後，現場為未造冊的民眾進行篩檢，若無法篩檢到的也會發放號碼牌，呼籲民眾隔天再來篩檢。





而根據北市府統計，光是昨天晚間就發出了564張號碼牌，今天上午也公布最新的數據，預計一整天將篩檢1766人，並且視「未領取號碼牌」的民眾到場數量，而視情況增加篩檢量。而截至今日上午7時止，前一天PCR檢測陽性者又增加一人，目前累計4138人檢測結果出爐，僅2人呈陽性反應，陽性率為0.048%。



