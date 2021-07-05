COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫苗短缺導致疫情難以趨緩　未接種疫苗者淪「變種工廠」

▲美國醫學專家表示，未接種疫苗帶來的風險除了感染新冠病毒以外，也會增加病毒變種的機率。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國醫學專家表示，未接種疫苗帶來的風險除了感染新冠病毒以外，也會增加病毒變種的機率。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-05 12:21:41｜2021-07-05 12:25:32

新冠肺炎（COVID-19）疫情因為出現傳播能力更強的變種病毒株，即使是疫苗接種率較高的國家，確診人數仍然不斷增加。美國醫學專家提出警告，不接種疫苗者不僅將自身的健康置於風險之中，也是增加病毒突變的機率，形容未接種疫苗者為「潛在的變種病毒工廠」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國《CNN》報導，美國范德堡大學（Vanderbilt University）醫學中心的傳染疾專家沙夫納（William Schaffner）表示，沒有接種疫苗的人口越多，病毒繁殖的機會就越多，而當病毒繁殖、傳播時，就容易發生突變。大多數的突變對病毒來說沒有顯著影響，但也可能出現傳播能力更強的突變，例如現在主導全球疫情的Delta變種。

沙夫納說，病毒出現更強大的突變後，還需要傳播給更多個體，才會影響到整體疫情，這就是為什麼疫情防治策略必須包括提高人口接種率。約翰‧霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Bloomberg School of Public Health）免疫專家佩柯茲（Andrew Pekosz）也認同這樣的觀點。

佩柯茲表示，當一種病毒出現突變時，容易在人群中傳播的突變株更容易被保存下來，而且每次病毒發生變化時，都會提供病毒新增突變的平台，以至於我們現在有了傳播力更高的病毒。

《CNN》報導提到，現在世界各地都出現了不同的變種病毒株，較早受到關注的是出現英國的Alpha變種（B.1.1.7），還有南非發現的Beta變種（B.1.351）以及現在在多國流竄的Delta變種（B.1.617.2）。在美國也有加州發現的B.1.427，或稱Epsilon、在紐約發現的 B.1.526或稱Eta變種。目前各類新冠疫苗對所有新冠變種，都有很好的保護作用，但疫情仍可能發生變化，這也是醫生和公共衛生官員希望更多人接種疫苗的原因。

世界衛生組織（WHO）上個月提出建議，提高疫苗接種率，以降低病毒變種的風險。然而，新冠疫苗在許多地區面臨短缺的問題，特別是仰賴COVAX機制的發展中國家，藥廠因為先與進步國家合作簽約，加上供應鏈不穩定、AZ疫苗主要產地印度爆發Delta疫情，導致COVAX延遲交貨。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.33%84.67%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.06%17.94%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀