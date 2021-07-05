疫苗短缺導致疫情難以趨緩　未接種疫苗者淪「變種工廠」

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沙夫納說，病毒出現更強大的突變後，還需要傳播給更多個體，才會影響到整體疫情，這就是為什麼疫情防治策略必須包括提高人口接種率。約翰‧霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Bloomberg School of Public Health）免疫專家佩柯茲（Andrew Pekosz）也認同這樣的觀點。
佩柯茲表示，當一種病毒出現突變時，容易在人群中傳播的突變株更容易被保存下來，而且每次病毒發生變化時，都會提供病毒新增突變的平台，以至於我們現在有了傳播力更高的病毒。
《CNN》報導提到，現在世界各地都出現了不同的變種病毒株，較早受到關注的是出現英國的Alpha變種（B.1.1.7），還有南非發現的Beta變種（B.1.351）以及現在在多國流竄的Delta變種（B.1.617.2）。在美國也有加州發現的B.1.427，或稱Epsilon、在紐約發現的 B.1.526或稱Eta變種。目前各類新冠疫苗對所有新冠變種，都有很好的保護作用，但疫情仍可能發生變化，這也是醫生和公共衛生官員希望更多人接種疫苗的原因。
世界衛生組織（WHO）上個月提出建議，提高疫苗接種率，以降低病毒變種的風險。然而，新冠疫苗在許多地區面臨短缺的問題，特別是仰賴COVAX機制的發展中國家，藥廠因為先與進步國家合作簽約，加上供應鏈不穩定、AZ疫苗主要產地印度爆發Delta疫情，導致COVAX延遲交貨。
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