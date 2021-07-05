名家論壇》鬼才阿水／柯文哲支持中天的政治盤算與目的

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中天新聞轉戰網路，起源是2020年被NCC裁定不予換照，但在柯文哲的口中，卻成為了「持續監督政府，反映社會脈動，為民意發聲，頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折」。
柯文哲是充滿算計的政治奇才，走了一步成功的險棋。
當台北市施政表現無法再受社會大眾檢視，從防疫的失職失能，到放任權貴掌握權勢資源，都一再反映出柯文哲領導的市府團隊荒腔走板。
但柯文哲的目標從來沒變 ——「參選下一任總統」
在既有表現無法吸引新的支持者，原有粉絲又不斷流失的情況下，選擇友軍建立自己被全面追殺的形象，就可成功從親中與國民黨的支持者中吸收勢力，成為一方之霸，這就給了他更多的選舉資本。
利用中天轉往網路後結合自己的可憐形象，既可規避失責與失能，更可用「中央全面施壓」來逃避，不只如此，將2022讓台北市與新竹市成為民眾黨重點發展的區域，透過國民黨與民眾黨的合作，讓政治聲量達到最大化。
台北市與蔣萬安合作，來換取靠外型吸引選票的民眾黨議員更好選，而新竹則與國民黨合作推出高虹安，如果新竹不是李妍慧議員出來參選，基本就是送出去了。
累積政治資本與信賴有一百種方式，柯文哲偏偏選了最糟糕的那一種。
不斷的吸收勢力，就可成為親中派的代表人物，這也是為何不能用一般大眾的思維，覺得柯文政治光譜從極端地一邊轉往另外一邊，如果你是用政治勢力與聲量來看，就可明白這背後的盤算。
如同民眾黨一貫的網路戰略，建構聲量是唯一，即使明明是罵聲滿天。
再來聊柯文哲的好朋友 ——「館長陳之漢與黃國昌。」
館長與黃國昌當年舉辦的「反紅媒遊行」相信許多人都跟我一樣，當天冒著大雨走完全程，我更在現場訪問了許多參與者與當時力量主席邱顯智，所有人目標只有一個，就是台灣的新聞自由不能受到踐踏，不能放任親中勢力在台灣製造謠言。
本以為這是一個改變的開始，只是這個改變完全失序脫軌。
為何許多人都對黃國昌與館長失望？先來聊黃國昌。
他的人設是「唯一正義」「唯一有做事的政治人物」，在他的支持者眼中，除了他其他人都沒有半點屁用，但黃國昌只需要媒體鎂光燈，這些觀眾與支持者，都只是建構勢力的踏板隨時都可拋棄。
所以在大同股權爭奪戰中我們看不懂，在柯文哲幫中天講話時我們也看不懂。
黃國昌當然不在意這些，他在意的只有聲量與政治資本。
而我也曾是館粉，不只家裡買了一堆館長的商品，他的抱枕至今都還在，我脫粉的原因也很簡單，就是館長的「政治判斷力」是有嚴重問題的。雖然他只是健身房老闆，不該用政治人物的評判標準來看待他，但從歷次的事件來看，都可明白一年多前決定脫粉是正確的。
館長是情感 > 理智的人，誰與他更為親近，自然就會全力相挺。
好處是身邊的人都能雨露均霑，缺點是時常為了自己人護短到毫無理智，柯文哲與侯友宜是他的好朋友，所以即使防疫做的再爛也不會開口罵任何一字一句。
其他與館長沒有情感基礎的，一點小事就足以被髒話問候全家。
換做是其他政治人物，突然轉往支持中天，早就被館長問候到祖宗十八代，但為何這次柯文哲館長卻選擇噤聲，明明曾說過「柯文哲要是舔共我第一個打死他」，如今鐵錚錚的事實就在眼前，卻絲毫不見呢？
館長是社會走跳的人，自然就有江湖的道義與規矩。
從不跟你討論是非對錯，只有利益與地盤，只要你是自己人我就是全力挺你到底，反之即使你正確我也反你到底，只有陣營的壁壘劃分，是非對錯才不是關注重點。
柯文哲很懂利益盤算，館長很挺自己人，黃國昌很會建構自身形象，這三人成為了政治中難以攻破的三角勢力，這些人的塑造可不像韓國瑜，那些草根型的魯莽極易被看破。
但用知識分子包裝，用成功商人掩護，用社會正義來洗腦，卻成為最可怕卻也最難被看穿的政治伎倆，如果不是時常關注社會時事發展，在意社會議題的人，是最容易被這樣的人設所吸引，甚至所有質疑的人，都成為炮打的目標。
國王的新衣是個寓言故事，我們都期盼成為指出國王沒穿衣服的小男孩，但故事中沒告訴你的是，當小男孩這麼說了之後，國王感到十分難堪，便動員帝國全部的力量將小孩給斬草除根，就連家人也都牽連至今。
這也是為何許多人選擇明哲保身，像我這樣願意將自己的身分與照片攤在陽光下的都是少數，甚至許多政治評論一輩子你也不知道他是誰，他長甚麼樣子，但我明白我所代表的意義，我也該為自己負責。
我從來不需掩飾，直指問題的核心。
●鬼才阿水／網紅作家
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