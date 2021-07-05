藍要求刪Q罷免也延期 綠營：應給中選會獨立裁量空間
國民黨今（5）日前往中央選舉委員會「踢館」，要求罷免立委陳柏惟的投票也應和4大公投一樣延期；立法院民進黨團則召開記者會表示，中選會在公告投票日當天就表明，罷免投票是否因應疫情改期，會擇日召開委員會審議，審議委員會也預計將在16日召開，呼籲國民黨不該要求中選會做出特定決議，留給獨立機關行使職權的裁量空間，也相信中選會會審慎考量，依法做出正確決定。
記者劉育辰／綜合報導
2021-07-05 12:36:33
民進黨立委黃士杰表示，無論是公投或罷免，讓民眾信賴的基礎是獨立機關依照法定程序行使職權，中選會一再表示，罷免案成立宣告後，就要依規定在20日起至60天內舉辦投票 ，所以才會先訂出8月28日投票，宣告當時也有表明，是否因應疫情改期，會擇日召開委員會審議；國民黨不該用政治算計下指導棋，要求獨立機關做出特定決議，而是要尊重獨立機關，相信中選會會審慎考量，依法作出正確決定。
至於立法院是否召開臨時會，補正《選罷法》如不在籍投票等相關規定？立法院民進黨團幹事長劉世芳說，據了解，目前立法院還沒收到任何黨團遞案要求召開臨時會，會待情況明朗後再做說明；立法院民進黨團書記長羅致政則說，國民黨一直以來都反對召開臨時會，就先前的連紓困4.0國民黨都覺得沒迫切性，屆時民進黨團也會評估國民黨的提案是不是真的有急迫性。