北半球破紀錄高溫成大烤箱　專家警：恐成21世紀常態

北半球多個地區近日遭到熱浪侵襲，加拿大小鎮在上周出現了該國史上最高溫49.6度，更引發了森林野火奪走數百條人命。美國和俄羅斯也經歷了熱浪侵襲，有科學家過去數十年不斷警告，氣候變遷會導致熱浪越來越常見，天氣也會越來越熱，如今真的發生了。





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加拿大上週遭到熱浪襲擊，史無前例的高溫造成了數百人死亡，更在卑詩省引發了240場野火，其中大部分仍尚未撲滅。一座坐落在山區、人口僅250人的小鎮利頓，往年6月最高氣溫平均為25度，卻在上週迎來了49.6度高溫。在過去一週，當地夜晚比白天還熱，因為該地區很少有空調，房子的設計是用來保溫。現在大火已經吞噬利頓鎮大部分地區，迫使數百人緊急撤離。





美國西北部上週熱到連馬路都融化。在東部的紐約市，當居表示因為熱浪來襲電力供應吃緊，居民被告知避免使用高耗電電器，像是洗衣機和烘衣機，就連冷氣也都要節省使用。





俄羅斯莫斯科6月23日達到了34.8度，是有史以來6月最高溫。即使在北極圈內，氣溫也飆升至30度以上，位於西伯利亞維爾霍揚斯克的一處氣象站，在6月20日觀測到38度後，世界氣象組織正在驗證是否是北極圈有史以來最高溫。





印度西北地區有數千萬人受到熱浪影響，印度氣象部門6月30日時將首都新德里以及周邊城市列為「極端高溫地區」，氣溫維持在40多度，比起平常高出了7度左右。高溫加上季風影響，導致拉賈斯坦邦（Rajasthan）等地區的農民生活極為困難。





伊拉克7月1日時，更因為氣溫飆破50度，當局宣布包括首都巴格達等部分省份放假，高溫讓電力系統崩潰，更無法進行工作或是學習。





▲北半球許多地區在6月時出現破紀錄高溫。圖為伊拉克民眾在泳池消暑。（圖／美聯社／達志影像）

根據美國《CNN》報導，專家們表示很難確定各地天氣事件之間的關聯，但是熱浪同時襲擊北半球部分地區不太可能會是巧合。英國皇家氣象協會執行長班特利（Liz Bentley）表示，在加拿大以及美國的高氣壓都受到高速氣流影響，這是一種強風，位於一般飛行高度3千英呎處，高速氣流會導致氣候系統無法有效沿著一般由西向東的路徑移動。班特利進一步解釋，近日高速氣流呈現波浪狀，陷入動彈不得的狀態，導致高氣壓數天或數週都盤旋不散。





這個現象造成美國西南部在6月中旬出現高溫，墨西哥和亞利桑那州更打破了過去的高溫紀錄。過了幾週，高壓在西北部地區形成，讓華盛頓、俄勒岡、加拿大西南部都出現破紀錄高溫。





在過去幾十年以來，科學家不斷警告，氣候變遷將會導致熱浪發生的更頻繁且嚴重，而北半球許多地區也會越來越不適合人類居住。部分政治領袖以及科學家認為氣候變遷導致發生極端天氣，例如熱浪或是暴風雨。





英國國家氣象局氣象家克里斯提迪斯（Nikos Christidis）表示，如果沒有人為影響，在加拿大或是美國西北部等地區，出現破紀錄高溫以及炎熱的六月，可能數千年才發生一次，但現在每15年就發生一次。但如果繼續排放溫室氣體，在2100年之前，可能每1、2年都會發生一次。



