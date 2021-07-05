接受環南市場自治會關說降低防疫標準？黃珊珊：怎麼可能

台北市四大公司五大批發市場爆出市場疫情，而其中環南市場爆發疫情時，立委林昶佐更在致詞時被環南市場自治會長林勝東嗆聲，引發社會各界議論。不過民進黨台北市議員許淑華爆料，有環南市場的攤商向她投訴，林勝東多次向台北市副市長黃珊珊爭取，放寬環南市場的防疫標準，甚至讓原訂環南市場休市7天下修為3天。對此黃珊珊也在臉書上PO文駁斥，強調相關規範都是經由多位專家討論，並呈報給中央，「這麼重大的事怎麼可能我自己決定？」





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許淑華爆料，原本台北市市場處打算讓環南市場停業7天，並進行徹底消毒。不過自治會長林勝東找上黃珊珊，希望能夠放寬相關防疫標準，而最後也從停業7天改為停業3天。許淑華更在臉書上貼出line對話紀錄，直指自治會長從5月底開始，就和黃珊珊有密切聯繫，更說明了黃珊珊對於環南的狀況有所掌握，「既然如此，本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？」





對此黃珊珊中午也在臉書回應，表示台北市針對公有批發、零售市場、超市和地下街遇到確診個案的情形，台北市流行疫情指揮中心已經在五月底提案討論，並發布新聞稿公告：「如員工、攤商（販）確診，除立即全場消毒，針對確診者主要活動局部區域及確診者之攤位、比鄰攤位加強消毒並靜置封閉3日再恢復營業。」





黃珊珊也還原當時討論情形，表示環南市場篩檢PCR結果出來後，確實曾在LINE群組中有人討論休市時間是否改為七天。不過黃珊珊表示，經過多位專家討論，結合環境清消、公衛團隊的建議，並且請示中央同意之後，維持休市三天的作為，「這麼重大的事，怎麼可能我自己決定？」



