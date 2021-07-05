唐鳳疫苗預約系統將上線　明日說明登記與預約流程

全台瘋打疫苗，民眾期盼疫苗預約系統早日上線，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(5)日宣布，相關預約與登記疫苗系統，明（6）日將在全國防疫會議上與21縣市首長與主管進行討論，由於還需要許多行政人員的配合與教育訓練，因此疫苗登記與預約細節將會在明日全國防疫會議後記者會上宣布。
記者許家禎／台北報導
2021-07-05 14:28:57｜2021-07-05 14:37:40
外傳唐鳳政委規劃的疫苗預約平台系統即將上線，鎖定第一波測試年齡層為50歲至64歲，如去年口罩實名制一樣，民眾可透過手機APP與藥局登記疫苗接種，但一切都未獲確認。陳時中今日指出，未來疫苗到貨量會越來越多，針對年齡層會往下打，而相關預約系統都有準備。
陳時中表示，明天上午全國防疫會議將進行相關討論，包括唐鳳政委與21縣市地方政府與主管都會互相討論，其中也需要行政人員幫忙，後續得教育訓練，明日大家會來討論修正方案，預計相關細節將於明日全國防疫會議後記者會上宣布，疫苗如何登記與預約，明日將明朗化。他也提到，唐政委跟金門連江與澎湖都會進行討論，考慮這些地方規模相對小，可能做意願登記的試辦。
陳時中指出，這個只是試行意願的登記，了解大家的意願狀態，以做為施打順序的參考，相關細節都會做滾動式檢討。
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