居家快篩試劑比一比！藥師教你正確使用關鍵：各畫5圈停15秒

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台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎藥師表示，目前食藥署獲准的五項居家快篩試劑緊急授權產品包括，兩款新型冠狀病毒核酸檢測試劑以及三款抗原快篩試劑。
鼻腔採集不貪快 各畫5圈停15秒
目前市面上可購得的居家快篩採檢都是從鼻腔採集檢體。民眾若想要測得準，台灣藥品行銷暨管理協會理事長高孟熙藥師提醒，採集檢體時切勿貪快，建議左右鼻孔各停留15秒，慢慢沿著鼻腔壁畫圈圈，準確度較高。至於孩童最好由家長協助操作，避免發生意外。
特別要提醒，一旦檢測結果呈陽性，要記得帶著妥善密封的檢體與檢測裝置，前往社區篩檢站或醫院診所再次接受快篩，且同時將密封的快篩裝置則交由醫療單位作為療廢棄物處理。
快篩怎麼選？多久做一次？ 藥師建議：五天一次
目前我國核准的五款快篩試劑根據業者臨床研究報告指出，其陽性一致率從85%至97%不等。不過，由於每個產品的實驗設計標準不同，加上受試者人數多寡，有無得到國際核准認證等因素都將影響陽性一致率的準確度。
什麼時候該該快篩？什麼情況適合快篩呢？沈采穎藥師建議，進行居家快篩測試的最佳時間是暴露高風險區後的5至7天。此外，暴露高風險區域或曾接觸確診個案，建議前兩週每5天做一次居家快篩檢測，即使檢查結果陰性，也不能掉以輕心，以免快篩偽陰性，恐將病毒傳染他人，建議每週仍做一次快篩較安全。
一旦居家快篩檢測出現陽性，根據中央流行疫情指揮中心規定，須到社區快篩站讓專業醫護人員進行快篩，如果結果一樣呈現陽性，必須得到醫院再做核酸檢測PCR確認是否感染新冠病毒。