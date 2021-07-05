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目前已知新冠病毒是透過細胞上的ACE2和TMPRSS2兩種蛋白附著而讓細胞感染，除肺臟有大量的此類蛋白表現，其他器官如腎臟、膀胱、男性攝護腺、陰莖及睪丸、女性子宮跟卵巢也都有大量蛋白表現，這類蛋白又受到雄性荷爾蒙（睪固酮）激素的調控，所以造成新冠肺炎男性感染機率較女性高，高齡男性也較容易在感染後死亡。
泌尿器官部分，董聖雍醫師提到，腎臟感染新冠肺炎後會發生急性腎損傷，嚴重時甚至會發生腎衰竭甚至需要洗腎，對於攝護腺肥大病人來說，感染會造成下泌尿道症狀的惡化，主要症狀表現以頻尿、急尿及夜尿等情況為主，有些病人也會發生急性尿滯留狀況，嚴重時甚至會病毒性膀胱炎及膀胱出血等併發症。
病毒影響勃起功能 恐造成不孕
在勃起功能方面，被COVID-19病毒感染後會發生廣泛血管內皮功能障礙，在血管內產生許多微小血栓，以致造成陰莖血管無法順利放鬆充血，再者感染新冠肺炎會讓心肺功能退化、惡化慢性病病況，均會造成陽痿不舉症狀更惡化。
睪丸也是病毒目標之一，董聖雍醫師說，影響包括睪丸間質細胞製造睪固酮的功能喪失，產生性腺功能低下情形，亦會造成細精小管被破壞、精原母細胞死亡，有一定機率會發生後續寡精症甚至不孕症事實。
疫情做好防護 健康性行為不怕
董聖雍醫師提醒，目前雖無證據證明尿液或精液會傳播病毒，但還是曾發生過有少數病人的體液曾被檢測出病毒，因此也無法完全排除體液傳播可能性。做愛做的事時，戴口罩的確困難但可避免親吻傳播機率，保持固定伴侶亦是降低口沫傳播機會方法之一，也可考慮用虛擬性愛或自慰方式取代性愛，降低「人與人的連結機會」。
資料來源：健康醫療網 睪丸也是新冠病毒目標 留意陽痿不舉和不孕
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