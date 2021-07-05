藍委質疑第二類中央有特權疫苗？　指揮中心再度澄清

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陳時中說其實這樣的調整都很不容易，因為大家都覺得自己應該提前被打疫苗，但事實上，一開始名單很多，因為當時沒人要打疫苗，但後來大家想打時，名單就會被刪，強調也會根據疫苗的量與大家施打意願去考量。
副指揮官陳宗彥也補充，他在6/16有跟大家說明，第二類人員總共有16萬多，中央3000多人、地方官員4100多人，剩下都是第一線防疫工作人員。而這些第一線防疫工作人員約15萬多人，涵蓋從事居家檢疫工作、居家隔離關懷、村里幹事或村里長、第一線防疫警察人員、防疫計程車、環保與清消人員等。
針對近日媒體報導「疾病管制署造冊人數，超過編制內人數」一事，指揮中心新聞稿指出，為維持防疫體系運作，相關防疫人員與醫護人員均列為COVID-19公費疫苗接種的優先施打對象，包含第一類「維持醫療量能–醫事人員」及第二類「中央及地方政府防疫人員」。
其中第二類對象為「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」以及「港埠執行邊境管制之海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空安全等第一線工作人員」等。
指揮中心指出，疾管署為COVID-19防疫主責機關，負責疫情監控、邊境檢疫、社區防疫、感染管制及病毒檢驗事項等相關業務，該署造冊1,261人，其對象除了編制內人員(正式職員、聘僱人員、工級人員)850人外，尚有研發替代役、臨時人員、駐點及承攬人員等411人，該等人員負責協助支援各項業務推動，包含協勤保全人員、資訊委外駐點等，協助邊境檢疫作業及檢疫、隔離與預防接種等系統管理維運，均擔負重要職責，亦屬指揮中心公布之第一類「維持醫療量能–醫事人員」及第二類「維持防疫量能-中央及地方政府防疫人員」。
指揮中心強調，因應COVID-19疫情，為維持防疫量能，又將防疫視同作戰，故以防疫業務推動與確保同仁防護能力為首要，進行相關人員接種作業，以避免影響防疫業務的正常運作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。