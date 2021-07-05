不打疫苗就開除？新加坡規定企業不能解雇拒打疫苗員工

隨著新型冠狀肺炎疫情延燒，各國政府都相繼遇到疫情，曾被稱為「防疫模範生的」新加坡也不例外，在前陣子傳出慘重的疫情，但逐漸在近期得到控制。以嚴厲政策聞名的新加坡，更祭出強硬手段，要求各企業呼籲職員打疫苗。少數人認為應將不打疫苗的職員開除，引發正反兩派網友辯論。而新加坡政府則在7月2日下午明文規定可將員工接種新冠疫苗列為公司政策，但不能因此開除員工。





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奧斯本·克拉克（Osborne Clarke）國際法律事務所於近期指出，疫苗接種是新加坡政府當前最緊急的策略，從第一線醫護人員到老年人口，迄今已有25萬人接種疫苗，且所有新加坡公民、永久居留證居民和外籍長期居民都有權利施打疫苗，僅建議孕婦、免疫功能低弱和16歲以下孩童不該接種疫苗。而企業主能夠以規勸、規範的方式讓員工打疫苗，但因為不打疫苗而開除員工屬於非法行為，企業不能解僱或威脅要開除不願接種疫苗的員工。





根據《CNN》報導，新加坡近期作法值得各國效仿。為了重回正常生活，新加坡正加緊提高接種率，在7月初，新加坡已完成3分之2的人口接種第一劑疫苗，並有望在8月9日完成所有人民接種第一劑的目標。「雖然疫苗不能百分之百防止被傳染，但起碼施打疫苗後，能大幅降低被感染後的死亡可能性。」新加坡當局發言人說。





新加坡最值得讚許的地方是死亡率極低，這擁有570萬人口的國家，自2019年底大流行以來，總共只有36人死亡，且過去一個月平均每天僅有18名確診案例，屬於亞洲國家中已控制住疫情的國家之一。





根據《海峽時報》，過去一個月，新加坡的確診數創新低，甚至在昨（4）日時僅有1例本土案例，原本受關注的2宗病毒群聚案已關閉，因該2宗案例在過去28天都沒有出現相關案例。





另外，新加坡3位部長近期聯名在《海峽時報》撰文，透露給全新加坡人兩個消息，分別為壞消息是人類可能無法徹底消滅新冠肺炎病毒，但好消息是也許人們可以嘗試與病毒共存。





在台灣，目前尚無威脅員工不打疫苗就開除的案例，大多屬於利誘和勸導。例如公司供給有薪疫苗假，只要去打疫苗就可以請假一天休息，且照領薪水；而有的公司例如台灣房屋集團更在2日宣布，年底前完成疫苗注射就能獲得1萬元疫苗注射津貼和３天有薪疫苗假。





如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《越南傳統市場爆發新冠疫情 緊急關閉該區最大市場》，以獲取更多資訊。









