三市場、虎林、南機場爆多人確診？陳時中：大多舊案

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入，另新增1例死亡。全民關注雖然整體疫情下降，但台北仍有幾個零星群聚，像是環南市場、南機場國宅與虎林街都爆多人染疫，但指揮官陳時中強調「這些主要都是舊案」，近期會提出來受關注，主要是因為北市府在看這些案子時，從區域染疫總數上來看，有一些因應作為或擴大篩檢。
記者許家禎／台北報導
2021-07-05 15:15:27｜2021-07-05 15:49:52
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日指出，為什麼單獨將台北市三市場的染疫狀況另外製表列出來，像是第一市場6/30以前有84案，7/1~7/5是96案，每天列出來就是為了讓大家看清楚，這些群聚的規模以及其發展曲線，讓大家看出來哪些是新案、哪些是舊案。
尤其近來大家關注台北市有些群聚的案子，陳時中說如虎林專案裡面30案，據他了解是本來就有的，而昨天採檢有2個新案。而今天大家報導的10多人群聚的的國宅群聚，其實大多也是過去染疫的人數，而北市府都會根據這資料去研判並擴大篩檢。
陳時中再度強調，近來講市場確診數都不是新案，3市場今天就增加1個新案，昨天4日增加4案。那整體來說。6/30前至7/5，第一市場總計96例、第二市場23例、環南市場因為規模較大，因此總計113例。
根據北市三市場每日新增個案表來看，第一市場6/30前台北確診31人、新北53人。第二市場台北確診10人、新北9人、其他2人。環南市場台北確診22人、新北46人、其他1人。
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