高鐵台中站看見　原民瑰麗編織文化風情

交通部觀光局與參山國家風景區管理處邀請大梨山環山部落藝術家林春節，首次結合藝術創作在高鐵臺中站2F大廳設計展出「泰雅公主與蘋果花」大型燈箱形象廣告，作品以「璀璨人生」畫作為主體，呈現泰雅原民瑰麗編織與梨山蘋果花開特有的風情，吸引遊客到梨山旅遊。同時也在參山處粉絲頁推出「泰．愛．你」線上畫展，邀請民眾透過林春節揉合編織織紋、部落人文及傳統深層故事的泰雅原民風情，認識梨山多元瑰麗的文化底蘊，疫情後來趟梨山之旅。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-05 13:58:42
參山處代理處長曹忠猷說，來自大梨山環山部落的林春節老師是臺灣泰雅族當代藝術家，作品突顯表現創新浪漫風格，透過高彩度及多種顏色，勾勒出部落的人物、花卉、植物、編織及傳統的生活紀錄，呈現梨山地區原民文化及生態產業特色，畫風迷人又吸睛。疫情期間，希望透過人稱浪老師的林春節大膽的用色、溫柔的筆觸與感動的故事，營造大梨山深層多元豐富的旅遊氛圍，加深梨山對遊客的旅遊魅力。
林春節指出，從事原住民藝術工作多年時間，以往都是在畫廊、博物館、美術館等藝文場所展覽，這是第一次能在重要的交通場站展出自己創作，用最直接、親近民眾的方式，讓更多人欣賞泰雅族塊麗文化之美。「璀璨人生」這幅畫中的泰雅公主呈現部落當初繁華風貌，佐以優雅華麗又有高冷粉嫩的蘋果花相襯，見證大梨山地區60年代風華富足的時期。
參山處表示，防疫期間遊客不能上山，參山處除了協助推廣梨山水果網購行銷，也與觀光局合作推出形象廣告。今年一月林春節在中正紀念堂畫展，是開館以來首度展出女性原住民族藝術家個展，為了服務來不及看展的朋友，這次同時在臉書專頁推出「泰．愛．你」線上畫展，而且將在7月9日從粉絲頁貼文留言當中抽出8位幸運朋友，送出林春節老師中正紀念堂畫展珍貴限量「泰·愛·你」精美畫冊。