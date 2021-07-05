黨主席選舉延期改通訊投票？江啟臣：由中常會決定

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於台日關係協會會長邱義仁昨日接受前總統陳水扁廣播專訪時表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定。江啟臣表示，按邱義仁的說法，台獨不可行，會引發緊張衝突甚至戰爭，連美國都反對，為何還要欺騙台灣人。總統蔡英文應公開宣示，要捍衛中華民國，反對台獨。
針對媒體報導，流亡美國的中國富商郭文貴稱有70%的國民黨高官、將軍已經背叛台灣，呼籲台灣必須清除「賣台賊」。江啟臣回覆表示，這不只是莫須有，更是惡質的指控，國民黨親美和陸，更愛台灣，對於郭文貴的指控不能接受，並表達嚴正的譴責。
郭文貴經常有烏龍爆料指出，2019年8月2日他曾爆料，共軍將在8月4到6日進入香港，並實施戒嚴。不過，這項爆料並未成真。2019年9月2日，郭文貴也在軍人節前夕爆料共軍集結50萬將攻台，但遭國防部打臉指出，目前當面共軍三軍及火箭軍部隊，均未發現異常兵力調動情況。
一位不願具名國安高層官員表示，郭文貴爆料可信度相當低，包括2019年5月預言人民幣改版、6月預言香港特首林鄭月娥等官員下台等，最後證明都是烏龍爆料，英國廣播公司（BBC）也在2017年發文批評郭文貴愛爆料，但是結果往往是假消息。為了避免假消息流傳，造成民眾恐慌，政府部會還是會做適時澄清。