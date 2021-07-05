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王子被爆劈腿分手鄧麗欣　ㄚ頭駁斥「邱勝翊最宅」

▲王子（左）被爆背著鄧麗欣劈腿。（圖／邱勝翊、鄧麗欣IG）
▲王子（左）被爆背著鄧麗欣劈腿。（圖／邱勝翊、鄧麗欣IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-05 14:23:09｜2021-07-05 14:28:18

32歲王子（邱勝翊）因好友應采兒作媒，和大6歲香港女星鄧麗欣姊弟戀，3年戀情不敵疫情分隔兩地，在上月宣告分手，港媒爆料愛玩成性的王子常跑夜店，早就暗藏「造型師」新歡，加上想婚的鄧麗欣等不到男方共識，導致戀情破局，對此，認識王子15年的ㄚ頭（詹子晴）發聲，「邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人」，痛斥爆料不實。

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▲王子回應劈腿爆料「清者自清」。（圖／翻攝王子
▲王子回應劈腿爆料「清者自清」。（圖／翻攝王子 邱勝翊臉書）
據《頭條日報》報導，以前王子很少跑夜店，但是鄧麗欣不在身邊，少了女友控制的王子夜夜笙歌，身邊年輕美眉成群，知情人士說：「他和『黑澀會美眉』幾個師妹包括詹子晴，整天抱頭抱脖子玩在一起，王子又不避嫌去對方家裡，是女生都不會想要自己男朋友跟異性玩得這麼親密。」年初更傳出王子劈腿，已有造型師女友，不時帶她出席友人飯局。

被點名到的ㄚ頭，在IG限時動態發聲：「他不愛玩，他很無聊好嗎？邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人，不愛出門、不愛夜生活、不愛喝酒、不愛應酬、不愛交際生活。」王子也感動轉發，笑說：「謝謝妳的澄清，也很抱歉讓妳捲入新聞，15年的交情值了。」而王子「棒棒堂」戰友廖允杰也為他澄清，表示：「他不可能去非女友的家裡過夜，而且他家的租金不便宜，以他小氣的個性，他說什麼都會在家住好住滿。」

對此，鄧麗欣為舊愛說話：「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人。」王子自己則發文：「無憑無據的報導很無奈，但還好這十幾年，我的為人身邊的人都很清楚，『謠言止於智者』，清者自清，問心無愧，永保善良。」

▲鄧麗欣稱王子是「非常好非常善良的傳統男生」。（圖／翻攝王子IG）
▲鄧麗欣稱王子是「非常好非常善良的傳統男生」。（圖／翻攝王子IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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