工研院線上歡慶48週年　王美花：續支持創新研發

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今年在疫情警戒升級時，工研院努力搭建正壓採檢亭，滿足近200家業者洽詢訂購需求，並提供醫事人員舒適採檢環境，增強全台防疫量能。
王美花還提到台灣是外貿導向的經濟體，面對全世界推動淨零碳排趨勢，肯定工研院運用跨領域技術整合能量，發展綠色能源技術，提供石化業、鋼鐵業、電業等產業減碳解方，非常期待與台泥和平廠建造全球最大的鈣迴路捕獲二氧化碳試驗廠成功。
王美花表示，經濟部將持續支持工研院科技創新研發及推動產業轉型升級，培育及吸納更多人才，帶領台灣研發與產業立足國際。
工研院董事長李世光說，今年疫情突然增溫，法國文學家卡謬的《瘟疫》中的一句話，「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」，工研院在國家進入三級警戒時，沒有人推辭與退後，漏夜搭建正壓採檢亭，第一時間前進疫情最前線，提供前線醫護人員最高規格的防護，提升企業防疫能力，展現工研院的核心價值。
工研院院長劉文雄表示，除了疫情，全球已有超過130個國家及區域聯盟，宣示在2050達成淨零碳排目標。對台灣而言，淨零碳排趨勢是產業再次躍上國際，獲得更多商機的絕佳機會。
工研院率先成立「淨零永續策略辦公室」，作為淨零碳排推動平台，也將運用跨領域整合的創新科技，為台灣規劃出2050淨零碳排策略藍圖，協助產業朝向淨零永續發展。
劉文雄提到依據2021世界競爭力報告，台灣排名第8，創下2013年以來最佳成績，在人口超過2000萬經濟體中，台灣的競爭力表現更高居全球第1。期勉員工把握疫後產業供應鏈重組、產業復甦機會，以創新前瞻科技加強臺灣產的韌性發展，提升競爭力，迎向2050新挑戰。（編輯：郭無患）1100705