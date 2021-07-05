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古巴國產疫苗效力高達92%　力拚WHO批准緊急使用

▲德國媒體報導，古巴研製的疫苗「阿卜杜拉」（Abdala），號稱保護力高達92%。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國媒體報導，古巴研製的疫苗「阿卜杜拉」（Abdala），號稱保護力高達92%。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-05 14:42:54｜2021-07-05 14:43:26

接種疫苗是目前各國防治新冠肺炎（COVID-19）的主要戰略之一，各國除了透過COVAX，或是自行與藥廠簽約採購疫苗，也紛紛進行自主研發新冠疫苗。外媒報導，古巴自製的蛋白質疫苗「阿卜杜拉」（Abdala），號稱保護力高達92%，正計劃向世界衛生組織（WHO）提出緊急使用授權（EUA）申請。

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《德國之聲》報導指，古巴疫苗「阿卜杜拉」以民族英雄馬蒂（Jose Marti）創作的戲劇角色為名，充滿濃厚的愛國主義色彩。古巴人認為，阿卜杜拉可能是解救拉丁美洲深陷疫情之苦的英雄，也能向全世界展示，這個人口僅1100萬人的小國，擁有傑出的科研人員且成功對抗疫情。

古巴國有生物科技公司Biocubafarma評估，阿卜杜拉的保護力高達92%，媲美現今最受歡迎的mRNA疫苗：輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）。《德國之聲》報導指出，古巴阿卜杜拉疫苗為蛋白質疫苗，利用與病毒的棘刺蛋白對接，激發免應反映。

報導介紹，阿卜杜拉由位於哈瓦那的基因工程和生物技術中心（CIGB）生產，父親節（6月第3個星期天）時，古巴電視台還推出了一支廣告，由科學家的子女講述CIGB科研負責人吉倫（Gerardo Guillen）的付出。

吉倫提到，古巴人民知道最後還是得靠自己，依靠自己的力量與能力對抗病毒。古巴擁有中央集中管理的免費醫療系統，可以快速應變災害，無論是臨床研究、疫苗接種與生產都能夠發揮作用。至今已有220萬人接種第一劑疫苗，170萬人接種了第二劑，90萬人接種第三劑（阿卜杜拉需要接種3劑，每劑間隔2週），預計至8月70%的人口都能接種到疫苗。

哈瓦那獨立小組將對阿卜杜拉進行審查，在未來14天內能夠取的批准，之後古巴也計劃向世界衛生組織（WHO）提出緊急使用授權申請。拉丁美洲的國家，包括牙買加、委內瑞拉、阿根廷與墨西哥都有意購買古巴疫苗。

古巴政府自5月中旬開始疫苗接種計畫，但並未加入COVAX計畫，也不願進口中國或是俄羅斯的疫苗，使用的疫苗包括阿卜杜拉和另一款國產疫苗「主權2」（Soberana 2），兩款疫苗都在第三期試驗結束前取得該國的緊急使用授權（EUA）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
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