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接種黃卡未寫疫苗全稱恐無法出國 黃偉哲請衛生局速更正

▲疫苗接種卡應以西元註明施打日期及寫上疫苗全稱（圖／民眾提供）
▲疫苗接種卡應以西元註明施打日期及寫上疫苗全稱（圖／民眾提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-07-05 14:49:57

各國支援的新型冠狀病毒 (COVID-19）疫苗已陸續來台，符合順位資格的民眾也開始依序施打。施打疫苗後的民眾會拿到一張黃色的疫苗接種卡，註載施打日期及疫苗名稱。經發現部分醫療院所及施打場所未在接種卡上註明西元日期及寫上疫苗全稱，這情形恐將影響民眾出國權益，甚至可能無法出國。台南市長黃偉哲請相關單位應盡速更正，不論是AZ疫苗或是莫德納疫苗，都應寫上全稱，且年份也應當為國際通用的西元年份。

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黃偉哲表示，若民眾發現接種卡有誤可先依兩種方式做處理，第一，若民眾短期內有出國需求，已接種第一劑，那麼請民眾前往衛生局做更正。第二，若民眾短期內沒有出國需求，請在施打第二劑時，告知醫療院所或施打場所，請他們做出更正。他也請主政官員及公務員不要為了圖一時方便而造成民眾不便，立即更正現有錯誤。

AZ疫苗全名為AstraZeneca，莫德納疫苗為Moderna，接種卡上應詳實記載疫苗全稱。另外，關於疫苗施打年齡，黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心已宣布開放65歲以上民眾施打，有不少民眾打電話至市府詢問，台南怎麼還停在75歲。黃偉哲表示市府會漸漸將疫苗列車往下延伸，按照既定期程陸續開放，所以今天開始，70歲以上的民眾都可前往施打疫苗。黃偉哲也提到關於市場稽查的作為，隨著7月12日微解封的日期漸近，公共場所及市場已開始出現人潮，雖然他希望民眾能有正常的經濟活動，但卻又擔心出現防疫破口，因此即便微解封，市場放寬，市府仍會嚴格要求戴口罩及保持社交距離，也會加強不定時的定點稽查。夜市也是一樣，不開放內用，撤除桌椅，市府也會加派人手稽查民眾邊走邊吃習慣，一旦發現違反防疫規定便立即開罰。

此外，台南衛生局表示，有關坊間近日謠傳衛生局隨意丟棄莫德納疫苗餘針，台南市衛生局、衛生所及特約診所皆遵照中央流行疫情指揮中心規定，對於COVID-19疫苗針劑做最有效的運用，並接種符合中央公告之疫苗接種對象。每站最後一瓶疫苗會在固定人數抵達接種地點之後才開瓶，如有剩餘劑量，會以造冊上第一到六類民眾安排接種，並無外界質疑隨意丟棄殘劑情事，請民眾或媒體勿傳播不實報導。

 

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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