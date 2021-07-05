接種黃卡未寫疫苗全稱恐無法出國 黃偉哲請衛生局速更正

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AZ疫苗全名為AstraZeneca，莫德納疫苗為Moderna，接種卡上應詳實記載疫苗全稱。另外，關於疫苗施打年齡，黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心已宣布開放65歲以上民眾施打，有不少民眾打電話至市府詢問，台南怎麼還停在75歲。黃偉哲表示市府會漸漸將疫苗列車往下延伸，按照既定期程陸續開放，所以今天開始，70歲以上的民眾都可前往施打疫苗。黃偉哲也提到關於市場稽查的作為，隨著7月12日微解封的日期漸近，公共場所及市場已開始出現人潮，雖然他希望民眾能有正常的經濟活動，但卻又擔心出現防疫破口，因此即便微解封，市場放寬，市府仍會嚴格要求戴口罩及保持社交距離，也會加強不定時的定點稽查。夜市也是一樣，不開放內用，撤除桌椅，市府也會加派人手稽查民眾邊走邊吃習慣，一旦發現違反防疫規定便立即開罰。
此外，台南衛生局表示，有關坊間近日謠傳衛生局隨意丟棄莫德納疫苗餘針，台南市衛生局、衛生所及特約診所皆遵照中央流行疫情指揮中心規定，對於COVID-19疫苗針劑做最有效的運用，並接種符合中央公告之疫苗接種對象。每站最後一瓶疫苗會在固定人數抵達接種地點之後才開瓶，如有剩餘劑量，會以造冊上第一到六類民眾安排接種，並無外界質疑隨意丟棄殘劑情事，請民眾或媒體勿傳播不實報導。