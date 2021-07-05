名家論壇》阿術克斯／在野黨不要成了病毒幫兇

疫情晚一天控制住，對台灣社會的傷害就越重，在這段艱苦時期可幸的是，我們在苦難時能看見人性的美麗光輝，看見台灣人的樂善好施，真的非常讓人感動，而且這一場台灣對抗疫情的戰爭，也唯有全民一起團結，才有可能獲勝。





我是廣告 請繼續往下閱讀

這陣子最溫暖的事情，莫過於藝人賈永婕的捐助善舉了，她先是串連民間力量募資捐贈救命神器HFNC給各大醫院，她聽聞前線的醫護人員也很缺PAPR（電動過濾式呼吸防護具），她又再次展現超強行動力，自費購買全台46台的現貨送給醫院，總共花了128萬多元。更加令人感動的是，原來賈永婕擔心醫護叫不到餐飲外送，自疫情爆發以來，她已經跑遍雙北各大醫院，親自從午餐送到晚餐，一家一家送，真的太了不起！





當然，熱心的賈永婕們還有好多好多，像是民間非營利組織大享食育協會募集食材，再找團膳廠製成冷凍料理包，送給受疫情衝擊嚴重的弱勢家庭，尤其是原本仰賴學校營養午餐的孩童。此外，多家企業發揮新創的能量，集結蔬果販賣、群募平台、線上點餐系統一起發起募集待用餐點與蔬果箱，每週送給第一線醫事人員及家屬，展現善的力量。





同樣的，鴻海創辦人郭台銘、台積電出面向國外買疫苗捐贈給政府，這也是台灣人的義行，因為政府在採購國際疫苗上，尤其是對於BNT疫苗，面對很大的阻力，民間的出面成為一種可能的出路，而這些事情絕對是不用計較誰的功勞多，因為防疫成功，是台灣成功，防疫失敗，全台灣都受害，任何協助防疫的力量，都是功臣。





只是很遺憾，防疫是一件需要全國上下一起團結的事情，在野黨卻把疫情當作了政治鬥爭的戲碼。





最近網路上瘋傳一支影片，是國民黨立委提案要行政院在8月31日前進口3000萬劑疫苗，而民進黨立委投下反對票，國民黨抨擊民進黨是在阻擋購買疫苗。





乍看民進黨否決的行為很奇怪，幹嘛要否決買疫苗？





其實反對的道理很簡單。首先，現在疫苗是全世界缺貨，不管是要買BNT、莫德納、嬌生還是AZ，都不可能在8月底前買到3000萬劑，最近歐盟才跟AZ藥廠因為沒有按照合約在6月底前交貨 1.2 億劑疫苗而鬧上法庭，但是最後法官裁定藥廠只需要在9月27日的最後期限前，交貨 8020 萬劑疫苗，因為就是交不出貨啊！





好啦，既然8月底前買不到 BNT、莫德納、嬌生、AZ的3000萬劑，如果一定要買的話那就只能買中國疫苗了，但是中國疫苗ＯＫ嗎？中國為巴西提供最多的疫苗，但巴西染疫死亡人數已超過40萬，接種大量中國疫苗卻成為染疫死亡人數第二高的國家，早就令不少人對中國疫苗抱持不信任感。所以，奇怪的不是民進黨反對，是國民黨怎麼會提這種案？！





再說，是誰在擋疫苗?國民黨主席江啟臣講得一派正經，說要當國產疫苗的第三期試驗者，但是他明明知道全世界面對疫情，都沒有在等疫苗完成三期才開打的。當然，國產疫苗一定要是安全、有效，才能進行施打，國民黨要做的是監督審查疫苗的機制是否客觀、專業、有效，而不是設下短期難以達成的障礙，這絕對不是在幫台灣，是在害台灣，成了病毒的幫兇。











●作者：阿術克斯／資深國會幕僚





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com



